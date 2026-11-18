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習近平親自接機迎川普 BBC分析用意
美國總統川普18日抵達深圳，並由中國大陸國家主席習近平親自接機。川普成為首位訪問深圳的美國現任總統，此行他將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，還會與習近平、俄國總統普亭舉行三方峰會；稍早，川普才結束了菲律賓訪問行程。
習近平與走下飛機的川普互相擁抱。深圳部分民眾也在川普車隊的行經路線歡迎他來訪。一名年輕人在川普下榻的酒店附近告訴英國廣播公司（BBC）記者，「我希望川普先生的到來能成為美中之間的一座橋梁」。
美國有線電視新聞網（CNN）說，習近平今年9月訪問美國時，川普也是親自到安德魯斯聯合基地接機。
BBC說，習近平深知接機的意義，據信這是習作為國家主席首次在機場迎接外國領導人。這除了是效法川普的作法外，習近平也意識到川普非常重視個人認可、禮儀及地位。習沒有交給他人執行這項任務，而是親自問候美國領導人，讓川普覺得自己很重要，習或許希望這股善意能為貿易、台灣及科技議題的談判鋪路。
BREAKING: Xi Jinping personally greets President Trump at Air Force One in Shenzhen, China with massive fanfare
@RealAmVoice @HumanEvents https://t.co/NBse611Jaq— Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 18, 2026
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