美國總統川普18日抵達深圳，並由中國大陸國家主席習近平親自接機。川普成為首位訪問深圳的美國現任總統，此行他將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，還會與習近平、俄國總統普亭舉行三方峰會；稍早，川普才結束了菲律賓訪問行程。

習近平與走下飛機的川普互相擁抱。深圳部分民眾也在川普車隊的行經路線歡迎他來訪。一名年輕人在川普下榻的酒店附近告訴英國廣播公司（BBC）記者，「我希望川普先生的到來能成為美中之間的一座橋梁」。

美國有線電視新聞網（CNN）說，習近平今年9月訪問美國時，川普也是親自到安德魯斯聯合基地接機。

BBC說，習近平深知接機的意義，據信這是習作為國家主席首次在機場迎接外國領導人。這除了是效法川普的作法外，習近平也意識到川普非常重視個人認可、禮儀及地位。習沒有交給他人執行這項任務，而是親自問候美國領導人，讓川普覺得自己很重要，習或許希望這股善意能為貿易、台灣及科技議題的談判鋪路。