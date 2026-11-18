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習近平親自接機迎川普 BBC：習就任國家主席後首次接機
中國大陸國家主席習近平18日在深圳親自迎接美國總統川普抵達，BBC說，這是習就任國家主席以來首度到機場迎接外國領袖。
川普今年五月訪問北京時，習近平並未親自迎接，但川普在九月曾特地前往華盛頓郊外的安德魯聯合基地迎接習近平。這對任何一位美國總統而言都是罕見的舉動，也是川普首次親自以這種方式迎接外國訪賓。
對川普而言，這將是他今年第三次與習近平親自會面。川普今年五月訪問北京，接著在九月於白宮舉辦盛大的國宴款待習近平。儘管川普過去經常嚴厲批評中國的貿易行為，但今年他似乎更加重視與中國建立友好關係。
然而，紐時說，這次訪問可能帶有一種「視而不見、聽而不聞」的意味，因為川普已表示，他無意向習近平提出中國干預美國事務的問題。
輝達執行長黃仁勳因外遇醜聞而被迫辭職。相關消息顯示，黃仁勳與一名女性商界人士有婚外情，而美國情報機構認定該女子是替中國從事間諜活動的人士。然而，川普已表示，他不會在與習近平會面時討論此事。
這延續了川普一貫的作風，就是避免直接與中國領導人正面衝突，即使議題涉及美國國家安全也是如此。
川普、習近平與俄國總統普亭將於19日會面，這將是美國、中國與俄羅斯三國領導人史上首次舉行的三方會談。這場三邊峰會預料將為川普旋風式的亞洲行畫下句點。
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