美國總統川普約於下午4時40分抵達深圳寶安機場，迎接儀式陣仗盛大，中國大陸國家主席習近平親自到場接機，雙方代表也在現場安排獻花及歡迎儀式。川普獨自走下飛機後，習近平隨即上前迎接，兩人握手致意，川普還伸手輕拍習近平上臂，互動看來相當熱絡。

現場除安排大陣仗迎接儀式，兩人會面期間還有軍機衝場，增添現場聲勢。隨後，川普與習近平一同走向車隊，沿途兩人神情輕鬆，川普看起來對迎接安排相當滿意。

準備上車前，兩人再度握手，並簡短交談。川普隨後搭上自己的車隊，習近平則站在車旁目送川普車隊離開，之後才上車。兩國領袖車隊接著一同前往APEC主會場深圳國際交流中心。