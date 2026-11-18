亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會18日發布《深圳倡議》，提出深化區域經濟開放、以技術創新推動包容增長、強化區域互聯互通及促進共同繁榮四大方向，並倡議深化人工智慧合作，推動AI應用於清潔能源、綠色金融等領域。

APEC深圳峰會開幕式閉幕既交接儀式在18日舉行。大陸國際貿易促進委員會會長兼峰會主席任鴻斌當日下午的交接儀式上發布《2026年亞太經合組織工商領導人峰會深圳倡議》。

任鴻斌說，與會者在此次峰會中溝通交流並深化友誼，在對話研討中交流思想，共同唱響，共促繁榮，共贏未來的時代主旋律。他稱，此次深圳倡議是在凝聚工商界共識基礎上形成。

任鴻斌指出，倡議提出四大方向。第一，深化開放型區域經濟，支持世界貿易組織改革，維護區域經濟一體化與多邊貿易體制，推進亞太自由貿易區建設，削減非關稅壁壘。

第二，以技術創新驅動包容增長，推動人工智慧開放、包容、普惠及向善發展，深化人工智慧合作，並推動AI應用於清潔能源、綠色金融等場景。

第三，暢通區域一體化動脈，制定APEC互聯互通藍圖升級版，推動零碳及低碳出行，促進航空、海運與陸路交通互聯互通。

第四，攜手實現共同繁榮，推動能源轉型、農業科技創新，並加大對防災減災及低碳基礎設施的投資。

此前一日，任鴻斌表示，本屆峰會發布的《深圳倡議》是工商領導人峰會創辦30年來，首度以倡議形式發布成果文件，彙整亞太工商界全年磋商及交流成果，提出區域合作方向。他還說，盼透過亞太工商界交流凝聚共識，開創區域經濟發展新局，相關討論成果也將納入深圳倡議，作為亞太工商界未來合作的重要參考。