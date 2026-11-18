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就任後首次！習近平親自迎接美國總統川普 美中俄三方會談引關注
大陸國家主席習近平，18日親自到深圳寶安國際機場，迎接出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統川普，這是習近平上任後，首度親自接機。
這是川普今年第二次訪問大陸，先前他曾於5月對北京進行國是訪問，兩國領導人在訪問期間同意建立建設性的中美戰略穩定關係。
美中俄三國領袖，預計19日在深圳舉行三方會談，核裁軍、俄烏戰爭、能源及人工智慧等議題備受關注。美中俄三方峰會前，川普將先與習近平舉行會談，也是今年內第三度「川習會」。
今年9月23日至25日，習近平赴美進行國是訪問，抵達安德魯斯聯合基地時，當時川普也是親自迎接。
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