大陸國家主席習近平，18日親自到深圳寶安國際機場，迎接出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統川普，這是習近平上任後，首度親自接機。

這是川普今年第二次訪問大陸，先前他曾於5月對北京進行國是訪問，兩國領導人在訪問期間同意建立建設性的中美戰略穩定關係。

美中俄三國領袖，預計19日在深圳舉行三方會談，核裁軍、俄烏戰爭、能源及人工智慧等議題備受關注。美中俄三方峰會前，川普將先與習近平舉行會談，也是今年內第三度「川習會」。

今年9月23日至25日，習近平赴美進行國是訪問，抵達安德魯斯聯合基地時，當時川普也是親自迎接。

美國總統川普（左）抵達深圳機場，準備出席在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，中國大陸國家主席習近平（右）親自接機。路透

美國總統川普抵達深圳機場，走下空軍一號，出席在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。路透

美國總統川普抵達深圳機場，準備出席在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，中國大陸國家主席習近平親自接機。 法新社

美國總統川普抵達深圳寶安國際機場，準備出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。在川普走下空軍一號之前，表演者們揮舞著美國和中國的國旗。法新社