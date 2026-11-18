美國總統川普18日已抵達廣東深圳，參加亞太經合組織峰會（APEC）。這是川普今年第二次訪華，先前他曾於5月對北京進行國事訪問，兩國領導人在訪問期間同意建立建設性的中美戰略穩定關係。

南華早報報導，川普這次訪問正值所在的共和黨在兩周前遭遇中期選舉慘敗之際。此外，此次訪問也正值美伊衝突持續以及烏克蘭和平談判仍在進行之時，這兩個議題都可能成為世界各國領導人在為期兩天的APEC上會談的議題。

在會晤間隙，預計川普將與大陸國家主席習近平舉行今年的第三次峰會，隨後還將舉行美中俄三國領導人的三方會晤。

川普先前在菲律賓馬尼拉發表演說時，也提出了與北韓領導人金正恩會面的可能性，他指出「我期待訪問中國，我們有一些十分重要的議題需要磋商。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普抵達深圳參加APEC領導人非正式會議時，他將成為首位踏足這座城市的在任美國總統。屆時，大陸將向他展示現代發展歷程的城市縮影：高水準的城市規劃、快速的技術進步以及快速的財富創造。

在那裡，川普將看到大陸的「矽谷」，一座未來感十足的城市，匯聚了科技創業家、送餐無人機以及全球最快的超級電腦。而且，它正迅速成為大陸最受外國遊客青睞的旅遊目的地之一。

美國國會山莊報稱，陪同川普出訪亞洲的成員包括美國國務卿盧比歐、美國財政部長貝森特、美國貿易代表格里爾以及多位白宮工作人員等。