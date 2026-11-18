大陸國家主席習近平18日在深圳會見到大陸出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的俄羅斯總統普亭。習近平表示，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供更多穩定性和確定性。普亭則表示，今年以來雙方元首已舉行4次會晤，俄中關係保持良好發展勢頭，雙方將加強「背靠背」戰略協作，深化貿易、能源及教育等領域合作。

據新華社，習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係為變亂交織的世界提供更多穩定性和確定性，也樹立平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的新型大國關係典範。

習近平說，面向未來，雙方要常葆開拓進取的活力，不斷發掘新時代中俄關係的潛力和內涵；堅持腳踏實地，深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。

習近平表示，面向未來，雙方應持續發掘新時代中俄關係的潛力，深化兩國全方位合作，並扛起大國責任，推動世界多極化和國際關係民主化。

習近平強調，雙方應發揮兩國政府、立法機構、軍隊及政黨交往機制的作用，確保兩國元首達成的共識有效落實。他並指出，中俄務實合作具有相互信任的政治優勢、發展振興的共同目標及互利共贏的基礎，應做優做強現有合作，鞏固存量、拓展增量，提供更加穩定且可預期的投資和營商環境，保障兩國企業合法權益。

習近平表示，中俄發展與亞太發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台，中方願與包括俄方在內的亞太各方，共同推動亞太繁榮發展，攜手構建亞太共同體。

在陸方新聞稿中，普亭表示，今年以來，他與習近平已舉行4次卓有成效的會晤，雙方高層交往密切，雙邊貿易額再創新高，各領域務實合作取得進展。普亭指出，俄方願與中方加強「背靠背」戰略協作，深入拓展貿易、能源、教育等領域合作，擴大人文交流。

另，據俄羅斯衛星通訊社，普亭表示，中俄兩國貿易額已連續數年大幅超2,000億美元，今年預計將再次達到這一水準，且貿易額仍將保持良好成長態勢。他也提到，得益於中方實施的免簽政策，俄中互訪旅遊人數增加，免簽政策實施後，遊客流量立即成長43%。

普亭並表示，保障亞太地區和平與繁榮是俄中共同目標，雙方將攜手增進兩國人民福祉。他指出，俄中外交協作穩定且積極，在複雜的地緣政治形勢下，雙方堅持建設性方針，致力於構建更加公正的多極世界秩序。