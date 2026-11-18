大陸國家主席習近平18日親自前往深圳寶安國際機場，迎接出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統川普。新華社報導，習近平指出，今年9月他訪美時，川普總統夫婦專程赴機場迎接，中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統，期待與川普就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見。川普則說，感謝習近平主席親赴機場迎接，相信此訪將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。

2026-11-18 18:14