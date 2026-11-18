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加拿大總理卡尼出席APEC峰會 透露將會晤川普
加拿大總理卡尼（Mark Carney）透露，他將於今天稍晚在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊與美國總統川普（Donald Trump）會面。
彭博（Bloomberg News）報導，卡尼告訴記者們，在貿易協議方面與美國取得了一些進展，雖然過程是「進兩步，退一步」（two steps forward, one stepback）。
法新社報導，卡尼出席APEC峰會時還指出，人工智慧（AI）領域缺乏全球治理構成「巨大風險」。
卡尼強調，早就應該制定國際框架來規範這項突破性技術，他已經跟中國國家主席習近平提到該議題。
他也談及俄烏戰爭說，只要烏克蘭戰事持續下去，西方就會加強制裁俄羅斯。
卡尼表示：「制裁是切實存在的，只要這場戰爭繼續打下去，制裁會持續加大。」
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