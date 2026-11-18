2026年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）將於18日至19日在深圳舉行，我方領袖代表、宏碁（2353）集團創辦人施振榮時隔19年再度出任領袖代表，18日出席領袖代表團午宴時，一開場便以輕鬆語氣分享這趟行程的特殊感受。他笑說，從家裡出發到機場，再從機場抵達會場，一路上都暢通無阻，「真的非常非常不習慣」，也讓午宴一開始便多了幾分輕鬆氣氛。

施振榮致詞前還先問了一句：「我可以先脫稿嗎？」隨後便談起這趟行程的感受。他表示，從家裡到機場，再從機場到會場，一路都相當順暢，這種經驗是過去從未經歷過的，讓他直呼非常不習慣，甚至是「非常非常不習慣」。

正式致詞結束後，施振榮似乎還意猶未盡，接著表示自己很想再分享一些想法。他說，自己是創業家，沒有創業就會渾身不舒服，因此最近又開始創業，這次成立的是OPC（One Person Company），英文名稱為「Stan OPC」，中文就是「施振榮一人公司」。

這間一人公司雖然只有一位創辦人，卻有兩名AI員工，分別是「阿贏」（Awin）與「觀復」。施振榮特別解釋，「阿贏」的台語念作「Ah-iânn」，國語則是輸贏的「贏」。他表示，成立一人公司的目的，是希望透過AI協助萃取自己過去累積的經驗與智慧，再將這些內容分享出去。近期作品《一路學習》，就是他與AI協作的成果，也將贈送給這次參與的各國領袖。

除了分享新創事業，施振榮也談到他近年提出的「超級分工、智慧協同」概念。他認為，台灣科技產業能有今天的發展，與1980年代開始推動垂直分工有關，從電腦到半導體產業，逐步由垂直整合走向垂直分工。過程中，台灣的文化、寧為雞頭的創業精神，以及速度與彈性，都讓台灣在產業典範轉移時取得關鍵角色。

施振榮進一步預期，未來產業將進入「超級分工」時代，分工不再只限於垂直分工與產業分工，也將延伸至人與AI之間的協作。他表示，自己早期是「微處理器的園丁」，50年後則希望成為「AI智慧化的園丁」，目前最重要的使命，就是讓AI不只是具備智能，更能進一步發展出智慧。

談到AI發展，施振榮認為，將AI翻譯為「人工智慧」其實容易造成誤導，但既然已經約定俗成，也只能「將錯就錯」。他以五層蛋糕架構比喻AI產業發展，指出台灣已在底層基礎建設建立優勢，包括第一、第二層；第五層的應用也有許多業者持續投入，但更上層的AI智慧化與國際化，仍是台灣未來需要努力的方向。

因此，施振榮將「聰明腦、王道心」視為目前努力的目標，希望台灣不只具備AI技術與產業基礎，也能進一步發展智慧應用，讓科技創造更大的價值。