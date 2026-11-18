亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18日至19日在深圳登場，台灣領袖代表、宏碁創辦人施振榮此次相隔近20年再度出任領袖代表。知情人士說，台灣過去憑藉半導體及資通訊產業在全球供應鏈占有關鍵地位，未來應從施振榮提出的「微笑曲線」出發，進一步以「新王道」思維，透過價值創造、利益平衡及永續發展，與全球夥伴建立互利合作關係。

知情人士向本報表示，近年全球政經局勢變動劇烈，供應鏈從全球化時代的「效率優先」轉向「安全與韌性優先」，成為各國發展的挑戰。然而，身處全球高科技供應鏈關鍵位置的台灣，過去幾年不僅沒有在變局中被邊緣化，反而展現經濟韌性與繁榮。

其中，施振榮所提出並持續演進的經營哲學，從「微笑曲線」到「新王道」，這套源自企業轉型的管理智慧，正與在變局間快速成長的台灣經濟與其背後戰略有相當的契合。

知情人士說，施振榮於1992年提出「微笑曲線」理論，強調產業應由垂直整合走向垂直分工，引導台灣企業提升技術創新與品牌服務；在此基礎上，他進一步提出「新王道」哲學，以「創造價值、利益平衡、永續發展」三大核心信念，建構多方共贏的生態系，透過共生、互利創造共同繁榮。

知情人士提到，台灣在AI產業的晶片與伺服器（占全球9成）具有關鍵地位，施振榮認為，面對全球競逐算力與大模型，台灣更應積極跨足智慧應用，讓AI從「提升效率」進階為「協助人做更正確的決定」。他提出「聰明腦、王道心」理念，引導AI從智能走向智慧；「王道心」以創造價值、利益平衡、永續發展為核心，決策時兼顧「直接與間接、有形與無形、現在與未來」六面向總價值，避免企業只顧降低眼前成本而犧牲人才與信任。

知情人士再指，過去30年來，台灣社會持續進步，即便近年全球面臨通膨與地緣衝突，台灣經濟依然保持穩健成長，人均國內生產毛額（GDP）接連創下歷史新里程碑。

他表示，施振榮曾指出，台灣的定位就是要做全世界的朋友，在未來的生態體系中扮演更重要的角色，對全世界做更多貢獻，並與合作夥伴利益平衡，而非贏者通吃、強者說話的霸道邏輯。

知情人士認為，台灣將持續深化與區域夥伴的經貿及科技合作，在亞太區域乃至國際社會，扮演穩健且值得信賴的繁榮力量。

我APEC領袖代表、宏碁創辦人施振榮（圖中央）相隔近20年再度出任APEC領袖代表，出席今年在深圳舉行的非正式領袖峰會。記者謝守真／攝影

APEC深圳峰會新聞中心標誌。記者謝守真／攝影