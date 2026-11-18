日相高市早苗為了參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，今天下午飛抵深圳。這是她去年10月上台後，首度訪問中國。消息人士透露，高市此行並未安排與中國國家主席習近平個別接觸。

日本TBS電視台報導，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）、韓國總統李在明等領袖抵達深圳的機場時，都有年輕人在飛機旁以裝飾品迎接，不過高市抵達時卻沒有這項安排，歡迎儀式疑似縮減。

高市今天稍晚預計在APEC歡迎晚宴與普丁短暫對話。她有意藉此要求莫斯科當局釋放被俄國當局拘留的「北海道新聞」日籍記者，以及呼籲撤回俄國企業「臨時接管」日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯法人的措施。

日本電視台（Nippon TV）報導，習近平稍晚將迎接各地區的APEC與會代表。這個場合是高市去年11月「台灣有事」相關答詢使日中關係惡化以來，兩人首度有接觸的機會。

不過，TBS電視台引述日本政府消息人士披露，高市與習近平這次並沒有計劃個別接觸。