馬來西亞首相安華今天在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會上強調，亞太地區發展相對成功的國家，應透過投資與其他國家分享發展經驗，讓新興經濟體及開發中國家也有機會參與相關發展過程。

中國第3度擔任亞太經濟合作會議系列會議東道主，APEC工商領導人峰會17至18日在深圳登場，峰會主題為「共促繁榮、共贏未來」，關注開放、創新、合作等3大優先領域。

星報（The Star）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，安華以「重新思考開放：建構亞太共同繁榮」為題發表演說。

安華表示，國際社會需要真正的多邊主義、公平的技術共享，以及以人為本的發展方向，各國也要加強合作，促進貿易、創新與新技術發展，更包括當前的半導體及人工智慧產業。

他指出，全球經濟架構必須遵守基本規則，並尊重多邊安排，不能一方面聲稱促進貿易與投資，另一方面卻只讓本國受益；各國領袖與企業界也要確保經濟進步不會讓新興經濟體遭到邊緣化。

安華認為，整個多邊架構都必須改變，如今已進入更積極主張自身權益的新時代，小國與新興國家必須獲得尊重，尊嚴也要受到維護。

他並說，馬來西亞是貿易國家，與美國的貿易及投資往來創下新高，同時也正擴大與中國及其他國家的往來。大馬期盼亞太各國保有自主決定未來的自由，經濟整合成果更公平地由人民共享，經濟成長與發展不應加劇不平等，或縱容任何形式的壓迫。

安華認為，企業在協助並共同塑造亞太地區未來扮演關鍵角色，企業界投資、技術開發及彼此建立的夥伴關係，將決定未來數年乃至數十年的經濟格局。

他在致詞時重申「東協中心性」的重要性，強調大國不能將自身處境強加於小國，貿易與投資應讓更廣泛的社會受益，而非只服務於個別地緣政治利益。