2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議今、明兩天在深圳登場，我方APEC經濟領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮18日表示，世界局勢瞬息萬變，全球面臨地緣政治、供應鏈重組及AI應用等挑戰。面對下一個階段，他期盼進一步宣揚「Wisdom from Taiwan（來自台灣的智慧）」，讓台灣的實踐經驗成為世界可以應用的智慧。

我方領袖代表施振榮上午從桃園機場搭乘華航專機，約11時飛抵深圳寶安機場；陸方則由中國大陸資深官員程烈，以及廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍等人接機。隨後，施振榮在下榻的深圳四季酒店，與台灣企業代表及代表團成員共進午宴。

施振榮表示，受賴清德總統指派擔任今年APEC經濟領袖代表，深知此行使命重大，將在本次APEC經濟領袖會議中全力以赴，達成總統交付的三項目標。台灣擁有堅實的基礎及豐富經驗，是全球AI創新發展及數位轉型不可或缺的關鍵夥伴，透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，積極打造韌性可靠的AI科技供應鏈。

施振榮指出，近年台灣經濟成長及人均GDP屢創新高，經濟成就有目共睹，半導體及AI等新科技快速發展，更讓台灣受到國際關注。正如賴總統今年在國慶演說中提到，台灣作為「山巔之城、地上的鹽、世上的光」，從傳統產業到先進半導體，已用實力證明，即使是資源有限的國家，也能成為全球繁榮不可或缺的力量。

施振榮也提到，自己曾於2007年澳洲雪梨APEC峰會擔任領袖代表，時隔19年再度出任此職。面對地緣政治、供應鏈重組及AI應用等全球挑戰，他期盼進一步宣揚「Wisdom from Taiwan(來自台灣的智慧)」，讓台灣的實踐經驗成為世界可以應用的智慧。他並深信，科技的終極價值在於提升人類福祉，面對外界擔憂AI取代人類的聲浪，更期待見證人類與AI之間的互補與協作。

施振榮表示，期盼台灣成為產業典範轉移的起點，透過人、企業與AI跨界合作，推動「超級分工、智慧協同」，促進未來社會共創價值，進而帶動整個產業生態鏈共享進化。

我方領袖代表施振榮上午從桃園機場搭乘華航專機，約11時飛抵深圳寶安機場。圖／外交部提供