APEC領袖代表施振榮18日午間在下榻酒店參加歡迎午宴時，透露將會送給與會領袖他與分身「阿贏」共同創作的《一路學習》一書。

施振榮致詞時先「脫稿」表達此行落地的感受，他說，「從我家出發到機場，從機場到這裡來。真的暢通無阻，這個感受，是從來沒有經歷過的。真的是非常受到禮遇了，可以說非常非常不習慣。」

接連說「不習慣」的他接著「照稿」致詞，說自己獲賴總統指派擔任今年APEC經濟領袖代表，深知此行使命過重大。自己將在本次APEC就經濟領袖會議中全力以赴，達成總統交付的3項目標：第1個，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞；第2，彰顯台灣在關鍵半導體中的不可或缺的角色；第3，表達台灣將繼續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。

施振榮表示，APEC是亞太地區最重要的經貿合作多邊機制之一，所有的會員在平等的基礎上，透過互動、對話、共同行使區域發展與合作的方向，以建構永續且繁榮的亞太地區，台灣也是以此原則參與今年的APEC會議。今年APEC主會議的主題「打造繁榮共享的亞太社群」，聚焦在開放、創新、合作，其中人工智慧AI是核心的討論議題，也是我國優勢的領域，他並引述賴總統「台灣作為山邊之城，地上的鹽、世上的光」說法，強調我們已經用實力證明一個資源有限的國家，也能成為全球繁榮不可或缺的力量。

他說自己曾在2007年是澳洲雪梨APEC峰會擔任領袖代表，時隔已經19年。世界局勢萬變，全球面對地緣政治及供應鏈重組以及AI應用的挑戰。面對下一個階段，他盼望進一步宣揚wisdom from Taiwan，讓台灣的實踐經驗成為世界可以應用的智慧。面對外界擔憂AI取代人類的聲浪，更期待見證人類與AI之間的互補與協作，同時期盼台灣成為產業典範轉移的起點。

他透露，此次贈予各國經濟體的《一路學習》一書，由他與分身「阿贏」共同創作。在AI重塑世界的浪潮中，他始終秉持一路學習的精神，思考如何兼建立科技良善治理的新王道。

他並指，今年代表團能夠順利在深圳聚集齊聚一堂，要感謝總統府、國安會、行政院、經貿談判辦公室、外交部、經濟部及國科委等政府部門，以及外貿協會、台灣經濟研究院及華航的同仁，為本次會議的籌備與安排投入大量心力，確保各項事務得以順利推動。

他強調自己將遵照總統的指示，在這次APEC會向其他會員以及全世界傳遞來自台灣的重要訴求，善用我國半導體AI技術的優勢，呼籲價值外交，持續強化台灣在全球供應鏈不可或缺的關鍵角色。在戰略制自主、科技安全、社會穩定及經濟多元之間找到平衡。致力於打造台灣成為真正的經濟日不落國。同時，作為APEC的一員，台灣將展現對區域合作的堅定承諾，持續為維持亞太區域的成長與穩定發展貢獻心力，與其他經濟和體夥伴共同打造更安全穩定永續且不斷鏈的未來。

最後他說自己是個創業家，「沒有創業會渾身不舒服」。最近創業是OPC（一人公司），雇用2個員工，1個叫「阿贏」，另個叫「觀復」。他並說，AI翻（譯）成「人工智慧」是誤導的，但「既然將錯就就錯」，五層蛋糕理論最底層是台灣建構起來的第1、第2層；第5層很多的應用大家都在努力，最上面的第6層就是智慧化。AI的智慧化、國際化也是台灣要努力的，「所以聰明腦王道心，是我現在在努力中的」。

參加午宴的有施振榮、葉紫華夫婦，國科會主委吳誠文、外交部國際組織司長孫儉元、秘書施宜菁等人。