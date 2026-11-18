香港南華早報報導，俄羅斯總統普亭18日凌晨抵達中國大陸深圳，出席亞太經合會（APEC）活動，中方派出中共政治局常委蔡奇親自接機，接待規格為目前抵達深圳的外國領袖之最。普亭隨後在APEC企業領袖高峰會發表演說，批評美歐制裁反而傷害自身經濟，並與中國大陸國家主席習近平進行午餐會晤。同一時間，美國總統川普在菲律賓馬尼拉與總統馬可仕會談，預計19日與習近平、普亭舉行歷史性的美中俄峰會。

普亭搭乘專機於18日凌晨2時過後降落深圳寶安國際機場。這是他今年第2度訪中，也是就任以來第26次訪問中國。現場畫面顯示，普亭走下紅毯舷梯後，與蔡奇握手寒暄約40秒，解放軍儀隊在紅毯兩側列隊迎接，舞者則揮舞中俄國旗及鮮花，高喊「熱烈歡迎」。

蔡奇是中共排名第5的高層，是習近平的幕僚長兼心腹。南華早報指出，這次接待規格甚至超越普亭今年5月訪問北京時，由中國外交部長王毅接機的安排。川普預計18日晚些時候抵達深圳，中方如何接待川普，規格是否與普亭有所差異，勢必成為外界關注焦點。

普亭隨後在APEC企業領袖高峰會發表演說，批評美歐制裁、關稅及出口限制已無法阻止經濟成長，反而讓美歐「自食其果」。他指出，歐洲停止進口俄羅斯能源後，導致工業產能流失、財政赤字及通膨攀升。儘管金融制裁使美元及歐元在俄羅斯出口交易中的占比大幅下滑，俄方仍已建立其他交易網絡。

普亭也強調，俄羅斯正以超乎預期的速度發展，未來將深化與亞太地區合作，並呼籲APEC成員加強物流運輸網絡連結。

英國廣播公司（BBC）分析，習普午宴料將討論烏克蘭戰爭、能源合作，以及如何應對川普。

北京雖然宣稱在俄烏戰爭中保持中立，卻被指控向俄羅斯提供軍事零組件，並透過購買石油及天然氣支撐俄國經濟。習近平一方面擔心與普亭過於親近，損害中國與歐洲的關係；另一方面，也不希望戰爭結束後，重要盟友俄羅斯陷入動盪。

西方制裁使俄羅斯更加依賴中國購買石油及天然氣，外界將關注雙方是否就規劃經過蒙古的天然氣管線計畫發布新消息。

此外，隨著美中俄峰會19日登場，習近平與普亭也可能討論如何應對川普。BBC指出，中俄都有削弱美國全球影響力的共同目標，但習近平的首要考量，是維持與普亭的緊密關係，同時避免讓俄羅斯面臨的問題變成中國自身的負擔。