韓國總統李在明為出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會訪問中國，今天與中國國家主席習近平進行會談，李在明表示，韓中合作關係若要更加發展，須以朝鮮半島和平與穩定為基礎，盼雙方攜手合作，並進一步深化韓中經貿、文化交流。

李在明與習近平是繼去年11月慶州、今年1月北京之後，韓中兩國領袖第3度舉行會談，也是兩人時隔10個月再次會面。

青瓦台今天表示，「尤其韓中兩國分別擔任去年與今年的APEC主辦國，雙方一直以來相互支持對方成功舉辦領袖峰會，此次會談正是在這樣的背景下舉行」。青瓦台也指出，此次會談將再次確認兩國領袖之間的友誼與互信，進一步鞏固韓中關係全面恢復的趨勢。

李在明今天在韓中領袖會談開場致詞時表示，「韓中戰略合作夥伴關係若要朝更加成熟的方向發展，就必須以朝鮮半島的和平與穩定作為基礎」。

李在明也強調擴大兩國合作的重要性，他表示，「我仍清楚記得去年這個時候，藉由APEC在慶州與習主席見面的情景，當時我們曾談到『希望慶州的蝴蝶能飛往深圳歌唱』，如同當時的期盼，能在今年深圳APEC峰會再次見面，我感到非常高興」。

李在明提到，今年上半年韓中貿易額較去年同期增加近50%，兩國人員往來規模預計也將自2019年以來，時隔7年再次突破1000萬人次，「希望延續這股趨勢，讓韓中關係不僅止於全面恢復，更進一步發展成更加成熟的戰略合作夥伴關係」。

李在明也指出，兩國明年將迎來建交35週年，希望雙方共同努力，讓這個具有重要意義的契機，成為推動雙邊關係發展的新動力。他提到，希望以韓中自由貿易協定（FTA）服務、投資談判達成協議為基礎，進一步發展兩國在經濟領域平等、互惠的合作關係。

此外，李在明也表示，「希望進一步促進兩國人員與文化交流，並持續推動像是貓熊等能夠拉近兩國人民情感距離的交流活動」。