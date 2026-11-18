2026年亞太經濟合作經濟領袖會議今、明兩天在深圳登場，宏碁（2353）集團創辦人施振榮今年代表我國出席APEC經濟領袖會議。施振榮今（18）日上午11時搭乘專機抵達深圳，約11時50分抵達下榻的深圳四季酒店。此次抵達深圳，由我方外交部國際組織司司長孫儉元接機，陸方則由中國中央APEC籌委會、中國大陸APEC資深官員程烈，及廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍等人接機。

施振榮抵達飯店時，由深圳四季酒店總經理Chadi Chemaly帶領商務總監SHIRLEY LIAO等飯店主管迎接，並獻上花束歡迎。宏碁董事長陳俊聖、廣達（2382）技術長兼副總經理張嘉淵也在現場迎接施振榮。此次搭乘專機同行者，還包括行政院政務委員、國科會主委吳誠文。

由於此次APEC經濟領袖會議各國領袖齊聚深圳，外界關注施振榮此行將與哪些經濟體領袖代表接觸，以及是否安排雙邊會談。面對現場關注，施振榮並未多作回應，僅微笑點頭致意。經過約兩小時飛行後，施振榮抵達飯店時精神狀態良好。

施振榮抵達深圳後，預計中午與台灣企業代表及代表團成員共進午宴，展開此次APEC行程。各經濟體領袖及代表也預計於今晚出席歡迎晚宴，前往主會場深圳國際交流中心，參與東道主中國大陸安排的晚宴活動。

施振榮出發前在桃園機場受訪時表示，全球經貿環境已歷經重大變化，數位轉型與人工智慧（AI）快速發展，不僅改變產業面貌，也為亞太區域帶來新的機會與挑戰。此次出席APEC，將遵照總統賴清德指示，與各經濟體積極交流，分享台灣長期在相關領域累積的經驗與優勢，向國際社會展現台灣的實力與貢獻。

施振榮強調，台灣將帶著「微笑曲線」走向國際，盼透過APEC平台深化與各經濟體的交流，讓國際社會看見台灣在全球產業供應鏈及科技發展中的角色。

另外，美國總統川普預計於今日中午過後自菲律賓啟程前往深圳，此次APEC共有21個經濟體參與，各國領袖行程安排、會晤及互動情形，也將成為此次峰會的重要觀察焦點。

宏碁集團創辦人施振榮今年代表我國出席APEC經濟領袖會議，並於今（18）日上午11時搭乘專機抵達深圳。記者余弦妙／攝影