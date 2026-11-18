美國總統川普與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭明天將在深圳舉行3方會談，法新社報導，3人在各自國內都是最高掌權者，但都已年過70，著眼於自身歷史定位。

報導說，川普在第2個總統任期內愈來愈著重在美國首都留下看得見的印記。他已著手推動多項工程，包括在白宮興建巨型宴會廳和直升機停機坪、打造凱旋門，以及將自己的名字加到甘迺迪中心（KennedyCenter）名稱中。前總統拜登（Joe Biden）嘲諷這些是「為他自己立的紀念碑」。

現年80歲的川普9月被問及凱旋門計畫時坦言，之所以親自推動是因為「等我走了就沒有人會做」。美國期中選舉遭遇慘敗後，川普公開談起自己的生命有限。他本月告訴美國哥倫比亞廣播公司 （CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）：「我希望大家會懷念我。」

川普將自己、習近平和普亭（Vladimir Putin）塑造成昔日歷史領袖般的人物形象。法新社記者曾在白宮看到川普懸掛多幅他與中俄領導人會面的巨幅照片。

普亭數十年來致力塑造硬漢領袖形象，尤其以在西伯利亞裸上身騎馬的照片廣為人知。然而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，加上現年74歲，這類打赤膊的宣傳照已減少，轉而身穿軍服、在將領簇擁下登上電視，藉此強化他的強人形象。

普亭在總統任內也密切關注延壽、遺傳學和生物科技等議題，去年傳出和習近平私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」。

美國研究中俄政治的學者唐志學（Joseph Torigian）表示，川普、習近平及普亭3人都「極為在意陽剛、強硬、男子氣概與堅韌特質」。

法新社提到，習近平從農村起步踏入政壇，並塑造出厭惡貪腐的形象。他主導大規模肅貪行動，批評人士認為，這也成為他剷除政敵的手段。習近平整肅軍方高層，使得外界更加關注他對兩岸統一的目標。習近平曾稱「祖國統一是歷史必然」。

習近平也塑造親民形象，包括關注英格蘭足球超級聯賽以及走入基層交流。現年73歲的他尋求鞏固自身在中國邁向「新時代」過程中的關鍵地位。

唐志學表示，普亭對烏克蘭發動的戰爭延燒4年多，俄羅斯因此陷入孤立，經濟也遭受重創；川普則因期中選舉失利而受挫，身為東道主的習近平很可能會以相當大的信心出席這場會談。

他說：「中國起初對這場3方會談似乎沒有非常熱衷，但最終仍會試圖按照自己的條件促成，並藉此展現自己是世界強權之一，從中獲益。」