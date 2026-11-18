路透社報導，前往中國深圳參加APEC峰會、17日下午並先會見中國國家主席習近平的秘魯總統藤森惠子透露，中國承諾提供價值2250萬美元（約新台幣7.4億元）的資金及設備，協助秘魯因應聖嬰現象帶來的影響。

根據報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）在會見習近平後透露，中國承諾向秘魯提供1500萬美元無償援助及價值750萬美元的機械設備，協助秘魯減輕聖嬰現象帶來的影響。

新華社報導，習近平向藤森惠子說，今年是中國與秘魯建交55週年，中國已連續12年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口國。兩國自由貿易協定升級議定書2週前正式生效，中國企業參與建設的錢凱（Chancay）港也「有力促進亞洲與拉丁美洲的經貿合作」。

藤森惠子則向習近平說，秘魯願以自貿協定升級為契機，深化秘中兩國貿易、投資和基礎設施合作，並歡迎更多中國企業赴秘魯投資，秘魯承諾提供開放穩定的經商環境，並重視目前在當地經營的200多家中國企業。

中國近年來持續擴大在秘魯基礎設施和採礦業的投資布局，上述的錢凱港就是中資參與興建、且被列為「一帶一路」的重要建設，但也引起美國的警覺；美國國務院日前公布，向秘魯卡要（Callao）港基礎建設計畫挹注450萬美元（約新台幣1.5億元），與相距不到80公里的錢凱港形成競爭。