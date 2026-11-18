APEC領袖代表施振榮18日上午抵達深圳機場，陸方派出APEC高官程烈、廣東省APEC籌委會代表方濤、深圳市APEC籌委會代表莫士龍接機，我方則有外交部國組司司長孫檢元，還有代表團成員、華航高層在場迎接。

施振榮夫婦搭乘的華航包機，約莫早上10點47分降落在深圳寶安機場，車隊早已在停機坪等候，機場人員也隨即鋪起紅地毯，由華航高級代表、孫檢元上機迎接，施振榮夫婦走下機後，程烈、方濤、莫士龍與獻花孩童也趨前歡迎。

程烈也與施振榮寒暄一陣，其後驅車趕往四季酒店。

據本報了解，其他各國領袖抵達深圳時，分別由廣東省人大常委會主任黃楚平、廣東省政協主席林克慶接機；俄羅斯總統普亭則為中共政治局常委蔡奇接機；香港特首李家超則由中共中央港澳辦一局局長肖學軍在酒店迎接。

我APEC領袖代表施振榮（中）抵達深圳，陸方由APEC高官程烈（左）接機。記者廖士鋒／攝影