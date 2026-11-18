美國國務卿魯比歐17日表示，總統川普本周訪問中國期間，目前並未安排與北韓領導人金正恩會面，但川普已做好對話準備，不排除川金會的可能性。事實上，兩人上一次在2019年會面，就是川普臨時邀約，最終在南北韓邊境板門店實現歷史性會晤。巧合的是，川普19日與中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行三方峰會的地點，正是金正恩父親、北韓前領導人金正日20年前祕密訪中時據報曾下榻的深圳麒麟山莊，也讓川金會是否可能意外登場更受關注。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，魯比歐17日在馬尼拉告訴記者：「會面不一定會發生，但他已做好準備。」他強調：「如果我們與北韓存在問題，唯一能夠解決問題的方法，就是與北韓接觸。」

川普第一任期曾與金正恩會面3次，本周也多次表示，希望在訪中期間與金正恩見面。2019年6月29日，川普突然透過社群邀請金正恩在板門店碰面，隔天兩人會晤，川普還短暫跨越軍事分界線，成為首位踏上北韓領土的美國現任總統。不過，金正恩至今未表現出重啟會談的意願。

值得注意的是，北韓官媒17日報導，金正恩近日視察靠近中國邊境的一座滑雪度假村，再度引發外界揣測。他上個月才經由新啟用的跨境橋梁短暫訪中，去年9月也曾赴北京出席閱兵典禮。

南韓朝鮮日報英文網報導，川普、習近平及普亭19日舉行的三方峰會，地點選在深圳西北部的麒麟山莊。這座占地38萬平方公尺的國賓館，隱身於麒麟山麓的湖畔林地間，與北京釣魚台國賓館相似，能讓各國領袖在不暴露行蹤的情況下會談。

2006年1月，北韓前領導人金正日祕密訪問深圳時，據報曾入住麒麟山莊，並參觀華為及鹽田港。2008年，中國當局也曾在此與達賴喇嘛特使舉行閉門會談，當時香港及日本記者守候一整天，甚至未能拍到談判代表團的車輛。

根據目前安排，川普19日將先出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，再前往麒麟山莊與習近平舉行雙邊會談，普亭稍後加入三方會談。習近平與普亭則預定18日先舉行工作早餐會，協調主要議題。

美中雙邊會談預料聚焦明年1月到期的貿易休兵協議、關稅及AI半導體出口管制。至於三方峰會是否發表聯合聲明，目前仍不確定，俄方16日表示，正在密集磋商聲明內容，若無法達成共識，3國領袖可能各自發表聲明。

隨著各國領袖齊聚深圳，當局實施嚴格維安措施。17日，麒麟山莊入口部署大批警力，黑色車輛接連駛入，採訪車輛一靠近便遭維安人員阻擋，連停車都不被允許。

深圳市區主要路口也部署警力及移動式監視器，限制無人機飛行和貨車通行，超過150萬名車主同意在APEC期間減少開車。會場附近居民則接獲通知，若16日至19日暫時搬離，可獲人民幣1萬元住宿補助；若留在家中，警方或維安人員將進駐。美團外送無人機也暫停服務10天。