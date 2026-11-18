日相高市早苗今天將前往深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，是她就任後首度訪中。中國國家主席習近平預料會迎接高市。日本與俄羅斯政府則在協調雙方領袖接觸。

日本放送協會（NHK）報導，高市這週稍早在菲律賓首都馬尼拉參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議，以及美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話「四方安全對話」（Quad）領袖會談。

高市稍早造訪位在馬尼拉的「無名戰士塚」致意。這處墓地供奉著在第二次世界大戰等戰爭陣亡的菲律賓士兵。

高市今天下午將離開菲律賓，首度以首相身分訪問中國，並出席在深圳舉行的APEC峰會。

這屆APEC峰會的晚宴將在今晚登場，報導預測，屆時習近平會迎接包含高市在內的與會者。在日中關係降溫之際，雙方如何互動備受關注。

此外，日本方面正協調安排高市與普亭（Vladimir Putin）接觸。如果雙方面對面對話，將是自2019年以來日俄領袖首度面對面接觸。

高市計劃直接要求俄方解決目前懸而未決的問題，包括俄羅斯當局拘留「北海道新聞」的日本籍記者，以及日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的法人被俄國企業「臨時接管」。

日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會表示，「APEC領袖會議將討論貿易、投資、地區經濟整合等地區經濟各項議題，並將傳達日本的立場與相關措施」。

被問及日俄領袖是否有望接觸時，木原稔回應，「目前尚未敲定任何事情。儘管日俄之間有許多問題，但俄羅斯是鄰國，必須透過溝通致力解決問題。今後也將持續考量何者符合國家利益，採取適當因應措施。」

日中關係自去年11月高市在國會回應「台灣有事」的質詢後，處於緊張狀態。

中國除了呼籲公民避免前往日本旅遊，也進一步加強管制軍民兩用商品出口，其中包括稀土，並持續加強向日本經濟施壓。此外，中國批評高市政府強化防衛能力是「新型軍國主義」。

在這個背景下，日本國會議員今年夏季以來陸續訪中。日本前外務大臣岩屋毅等人組成的「日本國際貿易促進協會」代表團9月訪問北京，與中國外交部長王毅等中方官員舉行會談。

然而，日中政府間的接觸機會仍相當有限。今年7月，外務大臣茂木敏充透露，他在訪問菲律賓期間曾與王毅交談，但遭中方否認。

日本方面主張，正因日中之間存在疑慮與待解決課題，雙方才更需要保持溝通，並稱日本對於與中國恢復對話持開放態度。然而，目前仍看不出重啟對話的跡象，日本政府內部也有愈來愈多看法認為，改善對中關係仍需要一段時間。