中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭今天預計在深圳會晤，明天將與美國總統川普舉行歷史性三方峰會。外界擔心3人恐繞過基輔與歐洲決定烏克蘭命運，並重新瓜分全球勢力範圍。

法新社報導，華府先前曾暗示，三方峰會不會觸及烏克蘭議題，但川普（Donald Trump）隨後卻改口稱會討論；中國方面則表示，會談內容將涵蓋「維護世界和平」。

根據美方說法，核裁軍也在討論之列，但外界認為，北京正積極擴充規模相對較小的核武庫，不太願意談這項議題。

俄羅斯官員表示，習近平和普亭（Vladimir Putin）都將在亞太經濟合作會議（APEC）發表談話，隨後將舉行2場會談，一場聚焦能源與金融，另一場規模較小的會議則討論包括烏克蘭和北韓在內的外交政策。

川普今天仍在菲律賓，他昨天在當地與澳洲、日本和印度等四方安全對話（Quad）其他成員國領袖會面。

川普表示，他正考慮在下一站深圳與普亭單獨會談，甚至可能與北韓領導人金正恩會面，並稱金正恩「有意」在中國見面；但幾小時前，北京當局才表示，並無兩人會面的相關消息。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在馬尼拉並未證實川普將和金正恩會面。他說：「如果我們和北韓之間存在問題，唯一能解決的方法就是和他們接觸。但現在這未必可行，我也不是在告訴你們明天將舉行會面。」

美國昨天公布先進AI晶片出口新規定，未來企業向新加坡、馬來西亞、泰國和印尼出口高階晶片時，都須申請特別許可證。新加坡表示，正研議相關作法，以利當地企業取得「可信任的採購管道」。