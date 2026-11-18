大陸國家主席習近平18日在深圳出席2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講提到，亞太經濟已成為全球經濟成長的重要引擎。中國將為全球工商界提供超大規模的開放市場，中國正加速建立開放大市場，擴大優質產品和服務進口，將持續催生多樣化新需求。中國將為全球工商界提供一個互促共進的合作環境。

習近平發表題為「堅定信心，勇毅前行共創亞太光明未來」的主旨演講。指出亞太地區匯集了世界上最重要的灣區，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。深圳就位於粵港澳大灣區。中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

他提到中國「十五五」規劃既是自身的發展藍圖，也為亞太地區乃至全球經濟成長提供機會清單，是中國面向全球工商界發出的合作邀約。

習近平表示，中國將為全球工商界提供超大規模的開放市場。中國擁有全球規模最大的中等收入群體，投資和消費潛力巨大。從新能源車到智慧家居，從銀髮經濟到冰雪旅遊，每個新賽道都為全球企業帶來新機會。中國正加速建設開放大市場，擴大優質產品和服務進口，將持續催生多樣化新需求。

他指出，面對單邊主義、保護主義衝擊，中國始終實踐真正的多邊主義，堅定維護多邊貿易體制，維護世貿組織規則，推動世界貿易組織改革，不斷為世界經濟成長和國際經貿合作注入穩定性和確定性。中國將從降低關稅、擴大准入，到探索規則、管理、標準等深水區改革，全面落實製造業准入又準營，穩步擴大服務業領域開放，為全球企業來華投資興業提供更穩定、更可預期的優質環境。

習近平認為，亞太經合組織伴隨經濟全球化浪潮而生，推動亞太地區引領時代風氣之先。中國願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。

他表示，要維護和平穩定大局，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化；越要堅持透過對話協商解決分歧，透過團結協作應對挑戰，為亞太地區長治久安築牢根基。要搭建開放合作橋樑，要堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，支持自由開放的貿易和投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。