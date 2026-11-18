日相高市早苗17日晚間在菲律賓首都馬尼拉召開的東協（ASEAN）相關領袖會議晚宴，與美國總統川普短暫交談。日本外務省表示，雙方就印太地區等局勢，確認之後密切合作。

「讀賣新聞」報導，川普（Donald Trump）即將在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊，明天與中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）召開美中領袖會談，以及美中俄峰會。

報導推測，高市與川普先行在上述會談之前，再次協調雙方的立場。日本與美國政府正在協調，在深圳一系列會談結束後，舉行領袖電話會談。

川普昨天飛抵馬尼拉後，隨即與高市、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）召開「四方安全對話」（Quad）領袖會談。

4國領袖在會後重申致力維護自由、開放的印度洋-太平洋地區，並強烈反對任何企圖透過武力或脅迫單方面改變現狀的行動。

Quad是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。