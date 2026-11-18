大陸國家主席習近平18日出席亞太經合組織工商領袖高峰會開幕式並發表主旨演講，提出中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

他指出，亞太地區匯集了世界上最重要的灣區。灣區經濟，具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。 「我們所在的深圳就位於粵港澳大灣區，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑」。

習近平表示，今年是中國第3次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道堅定信心，勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮，促進亞太共同繁榮。他提出，要拓展互利共贏路徑。

習近平說：「亞太各經濟體歷史文化和發展階段不盡相同，推進合作不能搞整齊劃一。要既消除貿易和投資壁壘，建設開放型亞太經濟，又推動普惠均衡發展，兼顧效率和公平。要堅持以人民為中心的發展理念，面向發展中經濟體，加強經濟技術合作，深化糧食運輸、公共衛生、人權、安全、反腐敗等。

APEC在18日行程至下午5時為企業領袖峰會議程，上午開始接力安排10名元首進行演講與特別致詞，直至下午4時40分至5時進行閉幕儀式，將首次發表對外成果「深圳倡議」。

包括澳洲、加拿大、智利、香港、印尼、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、越南經濟體領導人將出席峰會並發表演講、致詞或參與專題研討。2,000多位政商領袖齊聚前海，直面「區域經濟何去何從、亞太如何繼續引領全球開放發展風氣之先」的時代命題。

本屆峰會主題為「共促繁榮、共贏未來」。中方呼籲「共促繁榮」，目的在推動各方秉持APEC初心，鞏固維護多邊貿易體制，攜手應對全球性挑戰，為亞太地區發展繁榮續添力量。

「共贏未來」則致力推動各方錨定宏偉願景，沿着建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體方向篤定前行，以責任擔當共創亞太美好明天。