美國總統川普今天將會晤菲律賓總統小馬可仕，隨後前往深圳出席APEC，並與中國及俄羅斯領導人舉行備受矚目的會談。川普尋求推進美國在亞洲的利益，同時因應美國與最大戰略競爭對手之間的緊張關係。

路透社報導，川普將在馬尼拉總統府會晤小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。在中國加強於具主權爭議的南海活動之際，這場會晤將讓小馬可仕有機會爭取美國更強力的安全承諾。

兩位領導人預定舉行雙邊會談並共進工作午餐，之後川普將啟程前往中國南部城市深圳。

川普所屬的共和黨在本月初的期中選舉大敗，引發外界對他在國內政治地位的質疑。他與區域領袖的會晤，尤其是與中國國家主席習近平的會談，將考驗他能否繼續在國際舞台展現實力和發揮影響力。

●美對印太承諾成觀察重點

川普昨天展開亞洲行，首次與「四方安全對話」（Quad）成員國領袖會談。「四方安全對話」是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。

這次議程包括推動高科技產業發展的關鍵礦物、海事安全及人工智慧（AI）。「四方安全對話」領導人齊聚之際，川普告訴媒體，他希望確保AI的未來由與美國具有共同價值觀的國家形塑。

外界將密切關注這些會晤，觀察華府對印度太平洋地區承諾跡象。在中國仍是區域主要貿易夥伴的情況下，美國盟友尋求美方持續參與區域安全及經濟事務相關保證。

對身為美國在區域內最親密安全夥伴之一的菲律賓而言，這次會談正值菲律賓與中國因南海主權聲索而摩擦日增。菲律賓一直尋求美方更明確保證願意在爭議海域保衛菲國部隊與船艦。

川普之後將前往深圳，明天在亞太經濟合作會議（APEC）場邊與習近平會談。兩位領導人預料將討論貿易與經濟關係，中國對稀土出口的限制以及美國對先進半導體銷售的管制都將是核心議題。

●川普會金正恩？

川普也曾提出與北韓領導人金正恩會面的可能性，表示已請習近平協助安排。目前尚未證實是否會晤，北韓似乎對重啟外交接觸也顯得興趣缺缺。

川普16日離開華府前告訴媒體：「他可能會來。我不知道，這取決於習主席。」

特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）預計隨川普前往中國，他旗下企業在中國擁有重大商業利益。根據知情人士說法，萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（MichaelMiebach）與聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文（Raj Subramaniam）也預計出席APEC相關活動。

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳過去經常出席川普與亞洲領袖參與的重要場合，但預計這次不會加入代表團。黃仁勳近日連爆婚外情，美國媒體披露對象包括一名疑似與中國情報機關有關聯的中國籍女商人。黃仁勳12日辭去執行長職務。川普離開華府前表示，他支持黃仁勳復職。

這起爭議讓美國限制先進AI晶片出口以及中國取得相關技術的議題更為敏感。

●美中俄會談恐令盟友不安

川普明天也預定與習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行3方會談，3個核子大國領袖將齊聚一堂。川普表示，會談可能觸及核武軍備管制及伊朗議題，也可能談到俄烏戰爭。官員和分析人士則淡化達成重大協議的可能性。

這場會談可能讓美國盟友感到不安。他們正密切觀察川普如何處理與華府兩大戰略競爭對手的關係。

國際危機組織（International Crisis Group）資深俄羅斯分析師伊格納托（Oleg Ignatov）表示：「他願意以這種方式接觸，顯示對美中俄『3國集團』（G3）的構想抱持開放態度。」

伊格納托說：「他對這類安排感興趣，令美國盟友及夥伴感到不安。他們質疑，如果這3個大國試圖繞過和凌駕於他們之上運作，他們的利益將何去何從。」