俄羅斯總統普亭今日已經抵達深圳寶安機場，準備參加APEC會議以及世所矚目的美中俄三方首次峰會，中共政治局常委蔡奇親自前往接機，級別明顯高於其他領導人。

新華社今（18）日凌晨2點發出的報導披露上述消息。

俄羅斯衛星通訊社則指出，普亭在深圳的行程十分緊湊，「其中包括參加俄羅斯、中國和美國領導人之間的首次三方會晤。此外，總統還將出席亞太經合組織峰會的相關活動，並訪問深圳北理莫斯科大學。」

塔斯社等俄媒也已披露，普亭預計將於今日與大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤，時間在普亭參加APEC的CEO峰會後。