亞太經濟合作會議（APEC）本周在中國深圳登場。德國智庫報告指出，北京正利用主辦權擴大對全球經貿秩序影響力，即使德國與歐盟不是APEC會員，仍將受影響。報告也認為，APEC的運作模式，為德國支持台灣參與國際組織提供參考。

與德國執政黨基民盟（CDU）關係密切的康拉德．艾德諾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）近日發布「APEC中國年」報告指出，中國第三度主辦APEC，希望藉由深圳峰會展現其在亞太地區的影響力，並從經貿合作的參與者，轉變為制定規則的重要角色。

APEC共有21個會員經濟體，涵蓋全球超過1/3人口，經濟產出約占全球6成。雖然APEC的決議沒有法律約束力，但主辦方可以決定全年討論重點、主持會議及起草共同聲明，因此能影響各會員未來的合作方向。

中國今年再次推動成立「亞太自由貿易區」（FTAAP），希望促進區域貿易合作。APEC貿易部長5月通過的「蘇州聲明」，也支持推動區域自由貿易及改革世界貿易組織。報告分析，北京藉此展現支持自由貿易與國際合作的形象，與美國總統川普的關稅政策形成對比。

然而，中國早在2014年主辦APEC時，就曾提出亞太自由貿易區計畫，至今仍未展開正式談判。報告指出，北京能否真正擴大影響力，要看深圳峰會的共同聲明是否納入中國提出的政策重點，以及各會員是否在峰會結束後落實相關合作。

即使相關計畫尚未實現，中國透過APEC推動的貿易規則，仍可能影響歐洲企業。報告舉例，若亞太地區未來採用中國提出的海關數位通關方案，歐洲企業在當地進出口貨物時，也可能必須遵循相關規定。

報告因此呼籲，德國與歐盟不應低估中國擴大亞太影響力的企圖，也不應被北京展現的強大形象迷惑。歐盟已與10個APEC會員經濟體簽署貿易協定，應進一步深化與亞太夥伴的合作，爭取共同制定區域貿易規則。

除了經貿議題，報告也指出，APEC的運作方式可為德國支持台灣參與國際組織提供參考。

APEC的會員資格以「經濟體」而非主權國家為單位，因此台灣自1991年起，就能以「中華台北」名義，與中國及香港同時成為正式會員。由於APEC的決議必須獲得所有會員同意，即使今年由中國主辦，峰會共同聲明仍須取得台灣同意。

德國智庫認為，這種參與模式可作為具體範例，讓德國在歐盟「一中政策」架構下，支持台灣務實參與國際組織。

台灣雖具有正式會員資格，參與過程仍面臨政治阻礙。報告提到，台灣11月11日宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任深圳峰會領袖代表時，呼籲北京履行主辦責任與書面保證，確保台灣代表團平等參與，總統賴清德隔天也重申這項要求。