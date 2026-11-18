美中元首川普、習近平本周將在亞太經合會期間再度會晤，華府智庫印太安全研究所主席薛瑞福今天指出，不預期這次川習會有任何結論，美中元首5月與9月互訪，期間雙方都沒有受到太多影響。

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security，IIPS）主席薛瑞福（Randall Schriver），在研究所公布「台海緊急事件指標與警示」報告記者會後，就本周美中元首將在亞太經合會（APEC）峰會期間會晤等議題接受記者訪問。

薛瑞福指出，不期待峰會有任何結論，其中一項風險是雙方在會議室裡的談話，發展出意料之外的內容。

他說：「我們已看到總統川普（Donald Trump）5月訪問北京，中國國家主席習近平9月到訪華盛頓，期間沒有受到太多影響。川普5月在空軍一號回程時做了些評論，他的想法也許有些改變，但實際政策立場就像現在一樣沒有改變。」

對於日本、菲律賓等國元首在東協（ASEAN）峰會後，也將出席在深圳舉行的APEC峰會。薛瑞福分析，北京對日本首相高市早苗的談話、美國的政策都有回應。從北京的角度來看脅迫，他們可能以自己的方式釋出必要訊息，現在無法特別預測什麼。

他強調，如果中方看到（他國的）台灣政策有變化，大家都知道中國過去的負面回應模式是什麼。

薛瑞福沒有評論140億美元對台軍售案進度，僅表示只要總統沒有釋出訊息，相信不會有人採取行動。