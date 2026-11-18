美中俄峰會將於十九日下午在深圳麒麟山莊舉行，記者昨現場觀察，當地戒備森嚴，門口布置相當多ＡＰＥＣ標誌。

昨下午本報記者前往麒麟山莊周圍「踩點」，山莊位於西麗湖側沁園路上，環境清幽，沿路滿布交警及黑色便衣人員，現場氛圍神秘而嚴肅。

據曾經因工作需要而進入麒麟山莊的當地人員表示，麒麟山莊內部構造為許多別墅，還有一間大型會館類場所，裡面曾住有不少中共的老幹部。

公開消息顯示，麒麟山莊占地卅八萬平方公尺，是深圳官方重要接待場所，一九九七年建成啟用。相關報導指出，習近平父親習仲勳晚年曾到麒麟山莊休息和散步，鄧小平夫人卓琳也曾在此生活，已故北韓領導人金正日二○○六年一月也曾下榻此處。

昨在山莊出入人員所配戴的ＡＰＥＣ系列證件都寫明「麒麟山莊」，顯見這裡被列為ＡＰＥＣ舉辦場地之一，且安保的嚴密程度，比起主會場香蜜湖的深圳國際交流中心，以及ＣＥＯ峰會會場前海國際會議中心，有過之而無不及。