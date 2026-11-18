宏碁集團創辦人施振榮今年將代表我國出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議，預計今天抵達深圳。香港明報指，顯然台灣還是不想缺席ＡＰＥＣ；台灣勞動部長洪申翰和財政部長莊翠雲早前分別前往南京、香港參加ＡＰＥＣ相關會議，都沒有起任何風波，相信施振榮此行也將「無風無浪」。

明報昨在專欄文章表示，十九年前，施振榮曾代表台灣出席雪梨峰會，且本身參與半導體投資及台積電治理，在國際商界頗有聲譽。施振榮長袖善舞，深諳禮儀分寸，不太可能在深圳ＡＰＥＣ做政治表演，應該也會獲得禮遇。

不過，文章也指，去年南韓慶州ＡＰＥＣ期間，台灣代表林信義和日本首相高市早苗會談，會後日方主動發布照片與訊息，引發中方強烈抗議。如今中日關係惡化，施振榮和高市要在深圳會面將更無可能。