美國總統川普十七日抵達馬尼拉出席東協峰會，與四方安全對話（Quad）成員國領袖會談，川普表示將在十個月內追上中國大陸稀土生產水平。他此行重點是十九日在深圳與大陸國家主席習近平會面以及同日的美中俄峰會，川普說，預料習近平將在雙方會談時提出台灣議題。

川普抵達馬尼拉時，菲律賓鋪設紅毯，樂隊演奏著他喜歡的競選歌曲「ＹＭＣＡ」迎接。這是共和黨在期中選舉大敗後川普首次出訪，隨行官員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特及商務部長盧特尼克。

川普此次在馬尼拉首場行程，是與印度總理莫迪、日本首相高市早苗及澳洲總理艾班尼斯等Quad成員國領袖會談，這是二○二四年九月以來Quad首次領袖峰會，也是川普去年重返白宮以來首次與會。

區域合作 推動SI加速計畫

川普表示，四國將投入逾八千五百萬美元的技術與財務援助，擴大印太地區取得「超級智慧」（ＳＩ，川普倡導將人工智慧稱為超級智慧）的管道，並確保這項科技的未來掌握在與美國具有共同價值觀的國家手中。Quad也將推出新的ＳＩ加速計畫，推動區域科技發展及合作。

峰會聲明 反對破壞區域穩定

川普表示，美國在關鍵礦產領域起步較晚，但已達成新的關鍵礦產協議。他宣稱美國將在十個月內追上大陸的稀土生產水平。

Quad是美國為首與大陸抗衡的戰略合作機制。峰會後聲明以未點名大陸的方式，表示對出口管制等施加經濟脅迫表達憂慮，並提出加強網路安全合作，以因應接連發生的網路攻擊。聲明並表明「強烈反對破壞區域和平與穩定、企圖改變現狀的單方面行動」，四國共同致力於「確保開放、安全且具有韌性的海上交通」。其他具體合作將就提高海底電纜傳輸速度及強化韌性達成共識，同意推動海洋監視合作。

川普隨後在馬尼拉與泰國總理阿努廷簽聯合聲明，宣布美泰貿易協議取得進展，泰國將取消美商品關稅。川普稱讚這是項「歷史性貿易協議」。

十八日中午與菲國總統馬可仕會面後，川普將轉往大陸深圳參加ＡＰＥＣ峰會，十九日與習近平今年第三次會面，並參加史上首次美中俄峰會。

川普在馬尼拉表示，他確信習近平將在雙方於深圳會談時提台灣議題，但川普並未進一步說明。川習會也可能涉及貿易、科技及關鍵礦產供應。

川普聲稱 金正恩盼與他會面

川普還說，北韓領導人金正恩「希望」與他在大陸會面；不過北韓並非ＡＰＥＣ成員，金正恩也並未證實將出席。大陸外交部發言人郭嘉昆十七日被問及川普相關說法時表示，「我沒有這方面消息」。

川普還說，如有空檔，會和俄總統普亭在ＡＰＥＣ峰會場邊單獨會談，並表示會施壓習近平與普亭，協助結束烏克蘭戰爭。