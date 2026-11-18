美中俄峰會將於19日下午14時30分在深圳麒麟山莊登場，俄方指出，目前尚未確定三國是否能達成共識並發表聯合聲明。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯總統普丁將於18日與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，議題涉及能源、AI等合作，也將談及俄烏戰爭。

俄羅斯國營塔斯社16日報導，針對美中俄峰會，烏沙科夫表示：「目前正密集磋商聯合聲明的文本。」俄中已就可能發表的聲明文本提出建議，正等待美方回應。他補充說：「即使最終沒有發表聯合聲明，各國領袖仍會各自對會談作出評估。」美國官員表示，他們不預期這次會議能達成任何協議。

烏沙科夫向記者透露，「三方已達成共識，此次會晤將秉持三國在第二次世界大戰期間建立相互理解與同盟精神，並著重於三國在創建聯合國過程中的合作。我們相信，這場討論將對整體國際局勢產生重大影響。」

綜合俄通社、鳳凰衛視報導，烏沙科夫16日表示，普丁18日將首先出席APEC工商領導人峰會，主要闡述對世界經濟形勢和俄羅斯經濟的評估，在習近平發言後，普丁將第二個發言。

隨後，普丁將與習近平舉行中俄代表團會談，先進行擴大會談，討論能源、金融、高科技、人工智慧等合作發展前景。接著再舉行小範圍會談，討論俄烏戰爭、朝鮮半島等外交議題。俄方說，普丁將向習近平通報近期與美方接觸的成果，以及討論隔天將舉行的美中俄三方會晤。

烏沙科夫還指，普丁與美國總統川普「一定」會在深圳會面，形式還在協商，不排除「站立式」會晤的可能，雙方將討論包括烏克蘭問題的解決、俄美雙方的想法，克宮明確表示反對歐洲參與烏克蘭問題的談判。

美國官員表示，川普與普丁不會另外進行一對一的「雙普會」。俄方稱，在參加完APEC峰會後，普丁將決定是否參加12月在邁阿密舉行的G20峰會。

普丁在深圳期間還將與越共總書記蘇林、泰國總理阿努廷舉行會晤。俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫並稱，如果北韓領導人金正恩在APEC期間訪陸，普丁可能與金正恩舉行會晤。