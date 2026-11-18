東亞從來沒有這麼重要，本周接連幾場峰會，吸引全世界的目光；馬尼拉十六、十七日召開東協峰會，十七日是去年被取消的四方安全對話（Quad）高峰會，而十八日開始的深圳ＡＰＥＣ領袖會議同時，則有十九日的美中高峰會，以及美中俄三國峰會。

孰輕孰重，卻沒有任何疑義；對於亞太，今年已有兩次川習會，大家擔心，川普與習近平的大交易即將完成，美國會逐步讓出中國的勢力範圍；對於全球來說，美中俄三國峰會，則是加深歐洲的「戰略焦慮」，擔心三強權將會繞開自己，逕行解決烏克蘭問題，進而鼓勵俄羅斯在歐洲的蠶食鯨吞。

川普先飛到馬尼拉參加美國與東協峰會，以及美國與其他三個印太夥伴的Quad高峰會，目的是安撫這些國家的不安。

日本最為憂心，習近平將與所有ＡＰＥＣ會員國領袖雙邊會晤，但獨缺與高市首相的會晤，高市政府已敦促美方，不要損害美日過去所建構的安全保障秩序。會前還傳出，中俄聯合提出的三國聲明草案中，強調此次會晤「將秉持三國在二戰期間建立的相互理解與同盟精神」，明擺著要回到二戰時美中俄共同對日本的聯盟，這讓日本政府急著要求川普在馬尼拉停留的廿四小時中，擠出時間與高市單獨會晤，以抵銷美中俄三國峰會所帶來的危機感。

歐洲國家在意的是三國峰會中，烏克蘭問題會如何被交易，如果讓俄羅斯在烏戰得逞，下一個目標就是波羅的海，偏偏歐洲在這次三國峰會中沒有一席之地；這次被稱為是「雅爾達二點○」，尤其讓大家想起在一九四五年的雅爾達會議時，美國羅斯福總統完全忽視波羅的海國家主權，任憑蘇聯納入鐵幕之內，就像現在川普無視烏克蘭的領土主權一樣。

在ＡＰＥＣ的「會前會」中，最重要的是Quad峰會，希望藉此展現美國在內、自由民主陣營的團結一致，不過從會議形式來看，美國敷衍的成分多；首先，Quad高峰會雖然是川普抵達菲律賓的第一個項目，但只有一個小時，扣掉集體拍照與每人致詞，根本沒有實質討論。

其次，Quad峰會將發表共同文件，不指名的針對在南海、東海的脅迫行動，強調四國立場一致，表明「強烈反對破壞區域和平與穩定、企圖改變現狀的單方面行動」，四國共同致力於「確保開放、安全且具有韌性的海上交通」。但共同文件將是以新聞稿的形式發表，既不是公報，也不是共同聲明，效力當然降低許多。

大陸學者極力強調這次美中俄峰會不是甚麼「雅爾達二點○」，認為外界的擔憂都是毫無根據，這次三國峰會目的是在加強戰略溝通，增進相互瞭解，「不是來談判某一個具體問題，更不要說要來瓜分勢力範圍」。

但私下中方認為，美國要繼續維持霸權地位，已經力有未逮，必須愈來愈尊重，甚至借重中國和俄羅斯在世界上的分量，要加強跟這兩國的溝通對話協調，所以才有這破天荒的第一次美中俄峰會。

全球各國也清楚美國正在收縮霸業，但面對未知的恐懼，大家仍希望美國不要走，繼續維持過去霸主角色，即使各國被逼增加國防預算，吞下與美貿易逆差，仍委曲求全，要美軍不要撤離北約，拉住美國留在亞太，地緣政治的劇變，本周將是關鍵時刻。