在就任日本首相後首度訪問中國大陸前夕，高市早苗十七日在菲律賓馬尼拉出席東協與中日韓（東協加三）領袖會議期間，與大陸農業農村部長張柱握手並簡短交談。這是自去年十一月中日關係惡化以來，高市首次與北京高官公開互動。

彭博十七日報導，根據活動官方影片顯示，高市在會議開始前，向張柱致意。作為出席本場會議的最高級別大陸官員，張柱隨後起身與高市握手，兩人簡短交談了幾句。本報記者查閱畫面顯示，高市主動向張柱致意，二人交談約十二秒。

此次互動發生在高市即將以日本首相身分首次訪問大陸之前。高市將出席十八日至十九日深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領導人會議。由於過去一年來，中日關係持續緊張，各界關注高市與大陸國家主席習近平在ＡＰＥＣ期間是否會有任何互動。不過，分析一般認為，兩位領導人不大可能舉行雙邊會談，頂多是禮節性接觸。

日本共同社日前引述中方消息人士指出，在主要與會國家中，日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家。在習近平將盛情接待美、俄等國元首的情況下，高市可能會受到冷遇。不過，日本政府將爭取實現與習近平的會談直到最後一刻。但也有分析指，尋找機會在ＡＰＥＣ會場，高市與習近平握手或進行短暫接觸更為現實。

儘管大陸國務院總理李強也於十五日至十六日赴菲律賓參加東協系列會議，但他在出席十六日第二十九次大陸—東協領導人會議後，當天下午即返回北京，缺席「東協加三」領袖會議與東亞峰會，李強與高市因此未能在東協會議期間接觸。