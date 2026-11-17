在首次訪問中國大陸前夕，日本首相高市早苗17日在菲律賓馬尼拉出席東協與中日韓（東協加三）領袖會議期間，與大陸農業農村部部長張柱握手並簡短交談。這是自去年11月中日關係惡化以來，她首次與北京官員公開互動。

彭博17日報導，根據活動官方影片顯示，高市在會議開始前，向張柱致意。作為出席本場會議的最高級別大陸官員，張柱隨後起身與高市握手，兩人簡短交談了幾句。本報記者查閱畫面顯示，高市主動向張柱致意，2人交談約12秒。

此次互動發生在高市即將以日本首相身份首次訪問大陸之前。高市將出席18日至19日在深圳舉行的亞太經合會（APEC）領導人會議。由於過去一年來，中日關係持續緊張，各界關注高市與大陸國家主席習近平在APEC期間是否會有任何互動。

不過，分析一般認為，兩位領導人不大可能舉行雙邊會談，頂多是禮節性接觸。

日本共同社日前引述中方消息人士指出，在主要與會國家中，日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家。在習近平將盛情接待美俄等國元首的情況下，高市可能會受到冷遇。不過，日本政府將爭取實現與習近平的會談直到最後一刻。但也有分析指，尋找機會在APEC會場高市與習近平握手或進行短暫接觸則更為現實。

大陸國務院總理李強雖也於15日至16日赴菲律賓參加東協系列會議，但他在出席16日第29次大陸—東協領導人會議後，當天下午即返抵北京，缺席了東協加三領袖會議與東亞峰會，中日總理因此未能在東協會議期間接觸。