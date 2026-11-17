美中俄峰會將於19日下午在深圳麒麟山莊舉行，目前當地已經戒備森嚴，且山莊門口也有布置相當多APEC系列標誌，這裡顯然是APEC主會場、前海國際會議中心之外，深圳的另一個APEC舉辦重地。

這場峰會將有美國總統川普、大陸國家主席習近平、俄國總統普亭參加，為史上首次三方峰會。大陸外交部發言人毛寧16日指出，「這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，具有開創性意義」。

毛寧強調，「歷史上，三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利。當前形勢下，三國肩負著合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任。中俄美加強溝通、管控分歧、穩定關係，符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢、推動對話合作」。

本報記者17日下午前往麒麟山莊周圍，在山莊門口有諸多交警以及黑色便衣人員，滿布周遭，附近一些景點都已不開放，現場氛圍神秘而嚴肅。

在麒麟山莊入口旁，還有大型安檢鋼棚，相關出入的工作人員，配戴的證件都寫明是「麒麟山莊」，顯見這裡被列為APEC舉辦場地之一，且安保的嚴密程度，比起主會場香蜜湖的深圳國際交流中心，以及CEO峰會會場前海國際會議中心，簡直是有過之而無不及。

據曾經因工作進入麒麟山莊的當地人員向記者表示，麒麟山莊內部為許多別墅，還有一間大型會館類場所，裡面曾住有不少中共的老幹部。

而目前麒麟山莊位於西麗湖側沁園路上，緊鄰西麗水庫、資本市場學院、深圳野生動物園以及深圳市幹部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）。

整條上山的沁園路掛滿APEC標誌，並且有非常嚴密的安全人員與警察戒備，路上的公車站也張貼告示，將於16日至20日停駛。

現場可見麒麟山莊有多部車輛停靠在門口，載送工作人員上下山，包含許多穿著廚師服裝以及清潔人員服裝的人員。沿路走下山，相關崗哨都並未消失。現場約莫下午3點整，還有領導人車隊經過，但無法辨識是哪位領導人。

根據《習仲勳傳》表述，習近平父親習仲勳晚年春節後，按照醫生建議曾到麒麟山莊休息和散步。另據北京青年報旗下「政知見」，鄧小平夫人卓琳也曾在此生活。