2026年深圳APEC工商領導人峰會17日登場，峰會主席、中國大陸貿促會會長任鴻斌表示，本屆峰會將發布《2026年亞太經合組織工商領導人峰會深圳倡議》，這也是工商領導人峰會創辦30年來，首度以倡議形式發布成果文件，彙整亞太工商界全年磋商及交流成果，提出區域合作方向。

本屆峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，聚焦開放、創新、合作三大優先領域。任鴻斌表示，來自APEC 21個經濟體，以及英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的2,000多名政商界代表齊聚深圳，共同探討亞太經濟發展與合作機會。

任鴻斌並預告，中國大陸國家主席習近平將於18日開幕式發表主題演講。此外，澳大利亞、加拿大、智利、中國香港、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國及越南等11個APEC經濟體的領袖，也將出席峰會，透過演講、致詞或專題研討等形式參與交流。

議題方面，本屆峰會規劃七大專題，包括互聯互通、人工智慧（AI）、亞太永續發展、亞太自由貿易區建設、數位經濟、粵港澳大灣區與亞太發展機遇，以及數位化與綠色化轉型。任鴻斌表示，盼透過亞太工商界交流凝聚共識，開創區域經濟發展新局，相關討論成果也將納入深圳倡議，作為亞太工商界未來合作的重要參考。