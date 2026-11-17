聽新聞
0:00 / 0:00
中加領袖APEC峰會前會晤 同意進一步減免關稅
加拿大總理卡尼今天與中國國家主席習近平在深圳會晤。卡尼辦公室今天表示，中國將調降加國豬肉與海鮮的進口關稅；加國對特定中國鋼鋁產品的減免措施，也將延長2年。
路透社報導，卡尼（Mark Carney）在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前於深圳會晤習近平，他讚揚中加關係出現「更高的可預測性與穩定性」。
卡尼經濟策略的一大支柱是降低加拿大對美國的高度依賴，美國已對許多加國產品課徵高關稅。卡尼指出，
加拿大計畫在2030年前對中國的出口總額提高50%，目前進度遠遠超前。
卡尼辦公室的聲明說，習近平與卡尼同意延長並擴大一項初步協議，以利加國農民與海產捕撈業者的產品進入中國市場。
中國將為加國出口品提供約4億加幣（新台幣92.3億元）額外關稅減免，包括冷凍豬肉部位與海鮮。作為交換，加拿大同意延長特定中國鋼鋁產品的減免措施，這些措施原定今年底到期，如今可延長2年。
習近平表示，自今年1月確立新型戰略夥伴關係以來，中加各領域的交流與合作已全面恢復。
習近平在會晤中告訴卡尼：「中加之間加強溝通與合作，不僅有利於我們兩國，也有利於亞太和世界。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。