加拿大總理卡尼今天與中國國家主席習近平在深圳會晤。卡尼辦公室今天表示，中國將調降加國豬肉與海鮮的進口關稅；加國對特定中國鋼鋁產品的減免措施，也將延長2年。

路透社報導，卡尼（Mark Carney）在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前於深圳會晤習近平，他讚揚中加關係出現「更高的可預測性與穩定性」。

卡尼經濟策略的一大支柱是降低加拿大對美國的高度依賴，美國已對許多加國產品課徵高關稅。卡尼指出，

加拿大計畫在2030年前對中國的出口總額提高50%，目前進度遠遠超前。

卡尼辦公室的聲明說，習近平與卡尼同意延長並擴大一項初步協議，以利加國農民與海產捕撈業者的產品進入中國市場。

中國將為加國出口品提供約4億加幣（新台幣92.3億元）額外關稅減免，包括冷凍豬肉部位與海鮮。作為交換，加拿大同意延長特定中國鋼鋁產品的減免措施，這些措施原定今年底到期，如今可延長2年。

習近平表示，自今年1月確立新型戰略夥伴關係以來，中加各領域的交流與合作已全面恢復。

習近平在會晤中告訴卡尼：「中加之間加強溝通與合作，不僅有利於我們兩國，也有利於亞太和世界。」