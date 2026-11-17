各國領袖本週齊聚中國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，將著手處理核武、AI、貿易、俄烏戰爭等一系列重大議題，備受矚目的美中俄領袖首次三方會談也將於19日登場。

法新社整理出峰會可能討論的4大議題如下：

● 貿易休兵能否延續成關鍵

美國總統川普（Donald Trump）對多國加徵廣泛關稅，顛覆全球貿易秩序，中國則以反制關稅和揚言限制關鍵出口正面迎擊。

川普和中國國家主席習近平去年在南韓APEC峰會場邊達成脆弱的貿易戰休兵協議，但將於明年1月到期。

新加坡南洋理工大學（Nanyang TechnologicalUniversity）學者駱明輝（Dylan Loh）告訴法新社：「首要壓倒性目標是防止另一輪激進、破壞穩定的關稅和貿易戰，而不是達成任何單一的重大里程碑。」

● 烏克蘭擔憂遭到邊緣化

習近平、川普和俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）19日將在APEC場邊舉行首次三方峰會。北京表示，3位領袖將討論「維護世界和平」，但美國官員透露，預計川普不會主動提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

烏克蘭擔憂遭到邊緣化，烏國外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，美中俄領袖會面「只會鼓勵普丁繼續這場戰爭」。

北京堅稱自己是中立方，從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而是呼籲進行和平談判。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）研究員李其（Lizzi Lee）補充，普丁可能是三方會談的最大受益者。她說：「光是能與川普、習近平同桌，就足以提升俄羅斯的國際地位，還可能把話題轉向一場涵蓋歐洲安全、規模更大的大國交易。」

● 美推去核化學者指起跑點不平等

川普政府曾批評中國核武庫快速擴張，並有意在峰會推動去核化。

然而，分析人士對於川普、普丁和習近平能否達成三方削減核武協議抱持懷疑態度。

李其說：「從北京的角度來看，起跑點從根本上就是不平等的。美俄的核武庫規模大得多，中國認為自身擴充核武，是建立可信嚇阻力的必要作法。」

美俄2大核武強權之間的最後一項條約「新戰略武器裁減條約」（New START）今年2月到期失效，華府表示，這為談成納入中國的「更好協議」提供契機。

● AI管理與核武控制成談判焦點

美中會談可能建立在川普和習近平9月於華府會面時同意建立的AI「溝通管道」基礎上，並持續向前推進。

澳洲雪梨科技大學（University of TechnologySydney）學者張越（Marina Zhang）表示：「下一步應該就哪些事件必須通報、誰有權溝通、必須多快發出通知，以及如何在不洩露敏感能力的前提下查證資訊達成共識。」

媒體報導也指出，習近平、普丁和川普可能討論在核武指揮系統中運用AI的問題。

白宮表示，川普的前任總統拜登（Joe Biden）2024年曾和習近平達成共識，任何動用核武的決定都應由人類而不是AI掌控。

李其告訴法新社，「這方面確實存在一些可以繼續推進的共識基礎」，對北京而言，這在政治上比削減核武「更容易對內交代」，既讓川普有政績可以宣布，又無需任何一方在核武態勢上讓步。