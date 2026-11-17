美中俄領袖預計在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間進行三方會談，克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫今天則表示，正安排俄羅斯總統普亭與美國總統川普舉行一對一會談。

美聯社報導，鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出：「我可以百分之百確定說，既然普亭（VladimirPutin）和川普（Donald Trump）都將在中國深圳，兩人無疑將會晤。我們目前正討論會談的性質及地點。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，鄂夏柯夫還說，「美國總統特使庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）近來訪問莫斯科期間，我們商討了普亭與川普此次雙邊會談的總體框架」。

他更提到：「雙方已經商定一些討論議題，其中包括解決烏克蘭局勢。」

據白宮隨行採訪團稍早於社群媒體公布的川普行程，他19日在深圳出席APEC領袖全體會議，接著會見中國國家主席習近平，隨後進行美中俄領袖峰會，但未提及美俄雙邊會談。