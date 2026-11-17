聽新聞
0:00 / 0:00

川習普峰會控管風險 陸學者：無意復刻強權外交

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中國大陸國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>（左起）、美國總統<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>和俄國總統<a href='/search/tagging/2/普亭' rel='普亭' data-rel='/2/104266' class='tag'><strong>普亭</strong></a>十九日將在大陸深圳舉行三方<a href='/search/tagging/2/峰會' rel='峰會' data-rel='/2/242976' class='tag'><strong>峰會</strong></a>。 法新社
中國大陸國家主席習近平（左起）、美國總統川普和俄國總統普亭十九日將在大陸深圳舉行三方峰會。 法新社

美中俄三方峰會將於十九日在深圳舉行，針對美中俄是否可能形成「大國共治」，學者黃介正認為，「大國共治，兩強Ｇ二已難，何況三方Ｇ三。大國爭霸比大國共治更為現實」。學者洪耀南則稱，這次峰會主要是大國競爭下的風險管控，而非化解分歧。大陸學者分析也指出，此次三方會晤無意復刻強權外交，而是聚焦地區穩定。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向星島日報指出，他不認同此次三方會晤是「雅爾達二點○」說法，當下國際權力格局、問題性質特徵，跟一九四五年截然不同。

朱鋒表示，單憑一次三方峰會，不可能重塑全球秩序，亦不宜幻想一場會晤就能化解當前的國際衝突與挑戰。但若三方相互尊重、擴大務實合作，朝著更契合各國和平發展訴求的國際秩序邁進，對全球政局仍會帶來正面牽引。

上海復旦國際問題研究院院長吳心伯指出，美中俄三國元首會晤，這是二戰結束以來首次。會談聚焦全球戰略穩定議題，雖然難產出重大的實質性成果，但象徵性意義重大。議程將圍繞俄烏衝突、伊朗局勢、朝鮮半島等地區安全難題，同時覆蓋人工智慧、核軍備管控等高端議題。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南表示，這次峰會最大意義是反映當前國際秩序正在變動，美中俄間存在嚴重衝突與競爭，但處理國際問題時，無法排除彼此，三國共治不容易形成，大國仍可能在特定議題上進行交易。他認為，這次三方對話主要是大國競爭下的風險管控，而不是化解分歧。至於未來是否可能有第二次、第三次峰會，洪耀南認為「有點困難」，普亭出國具有選擇性，要持續舉行類似三方峰會，困難度很高。

洪耀南則稱，目前來看，這次峰會聚焦的議題不在台灣，核武、伊朗問題可能才是比較大的議題。對台灣來說，這場峰會最大的風險不是三國領導人直接決定台灣的未來，比較可能是美中在貿易、科技及其他議題上作出妥協，進而對台灣產生間接影響。

峰會 美中 雅爾達二點○ APEC 外交 川普 習近平 普亭 戰略 三方峰會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中美俄峰會將登場！學者：大國爭霸比大國共治更現實

史上首次…美中俄峰會19日登場 共同議程未先商定

即時短評：美中俄「CAR」機制成形 將引領全球開向何方？

三方各懷目標 美中俄元首對話難有共識

相關新聞

特派員在現場／陸方：推動亞太自貿區 APEC有望達共識

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖峰會十八至十九日在深圳登場，大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼昨表示，中方與ＡＰＥＣ各經濟體已達成近五十項務實承諾，亞太自貿區是ＡＰＥＣ各方共同願景，正加緊磋商，有望在領袖會議期間達成共識。

川習普峰會控管風險 陸學者：無意復刻強權外交

美中俄三方峰會將於十九日在深圳舉行，針對美中俄是否可能形成「大國共治」，學者黃介正認為，「大國共治，兩強Ｇ二已難，何況三方Ｇ三。大國爭霸比大國共治更為現實」。學者洪耀南則稱，這次峰會主要是大國競爭下的風險管控，而非化解分歧。大陸學者分析也指出，此次三方會晤無意復刻強權外交，而是聚焦地區穩定。

史上首次…美中俄峰會19日登場 共同議程未先商定

中國大陸昨正式宣布，本月十九日，大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。大陸外交部表示，這是美中俄元首歷史上首次面對面會晤，具開創性意義。金融時報指出，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發回響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。