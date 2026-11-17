川習普峰會控管風險 陸學者：無意復刻強權外交

中國大陸國家主席習近平（左起）、美國總統川普和俄國總統普亭十九日將在大陸深圳舉行三方峰會。 法新社

美中俄三方峰會將於十九日在深圳舉行，針對美中俄是否可能形成「大國共治」，學者黃介正認為，「大國共治，兩強Ｇ二已難，何況三方Ｇ三。大國爭霸比大國共治更為現實」。學者洪耀南則稱，這次峰會主要是大國競爭下的風險管控，而非化解分歧。大陸學者分析也指出，此次三方會晤無意復刻強權外交，而是聚焦地區穩定。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向星島日報指出，他不認同此次三方會晤是「雅爾達二點○」說法，當下國際權力格局、問題性質特徵，跟一九四五年截然不同。

朱鋒表示，單憑一次三方峰會，不可能重塑全球秩序，亦不宜幻想一場會晤就能化解當前的國際衝突與挑戰。但若三方相互尊重、擴大務實合作，朝著更契合各國和平發展訴求的國際秩序邁進，對全球政局仍會帶來正面牽引。

上海復旦國際問題研究院院長吳心伯指出，美中俄三國元首會晤，這是二戰結束以來首次。會談聚焦全球戰略穩定議題，雖然難產出重大的實質性成果，但象徵性意義重大。議程將圍繞俄烏衝突、伊朗局勢、朝鮮半島等地區安全難題，同時覆蓋人工智慧、核軍備管控等高端議題。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南表示，這次峰會最大意義是反映當前國際秩序正在變動，美中俄間存在嚴重衝突與競爭，但處理國際問題時，無法排除彼此，三國共治不容易形成，大國仍可能在特定議題上進行交易。他認為，這次三方對話主要是大國競爭下的風險管控，而不是化解分歧。至於未來是否可能有第二次、第三次峰會，洪耀南認為「有點困難」，普亭出國具有選擇性，要持續舉行類似三方峰會，困難度很高。

洪耀南則稱，目前來看，這次峰會聚焦的議題不在台灣，核武、伊朗問題可能才是比較大的議題。對台灣來說，這場峰會最大的風險不是三國領導人直接決定台灣的未來，比較可能是美中在貿易、科技及其他議題上作出妥協，進而對台灣產生間接影響。