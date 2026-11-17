特派員在現場／陸方：推動亞太自貿區 APEC有望達共識

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖峰會十八至十九日在深圳登場，大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼昨表示，中方與ＡＰＥＣ各經濟體已達成近五十項務實承諾，亞太自貿區是ＡＰＥＣ各方共同願景，正加緊磋商，有望在領袖會議期間達成共識。

李成鋼在ＡＰＥＣ新聞中心記者會指出，此次合作圍繞區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四大主線推動。

李成鋼並指，區域貿易總額從一九八九年三點一兆美元，增加至二○二五年廿六兆美元。根據ＡＰＥＣ報告，亞太地區經濟總量占全球百分之六十點七，二○二六年經濟成長率預計百分之三點四，高於全球成長預期。

美國總統川普關稅政策衝擊國際經貿之際，李成鋼稱，中方推動ＡＰＥＣ經濟體維護世貿組織既定規則、完善世貿組織等議題形成共識，討論電子傳輸免關稅、農業、漁業補貼、投資便利化及電子商務。中方另提出世貿組織改革「探路者倡議」，舉辦貿易與環境研討會。

本報記者昨上午隨媒體團前往ＡＰＥＣ主會場深圳國際交流中心及工商領袖活動場地前海國際會議中心，周邊維安嚴密，記者進入主會場前須事先申報採訪設備，手機鏡頭也被貼上封條；場外則有不少民眾駐足拍照。

將於十九日舉行的「川習三會」及「美中俄三方峰會」，地點選在深圳市南山區的麒麟山莊。進入山莊的道路已有多名警力維安，禁止隨意進入或拍照。麒麟山莊是深圳市委、市政府的重要接待場地，主要承擔本國及外國領導人到深圳的接待任務。

深圳國際交流中心位於福田區香蜜湖片區，又稱香蜜湖國際中心，是本屆ＡＰＥＣ領袖峰會主會場，斥資約人民幣一百億元打造，今年五月甫完工。