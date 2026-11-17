聽新聞
0:00 / 0:00

史上首次…美中俄峰會19日登場 共同議程未先商定

聯合報／ 記者陳湘瑾、國際中心／綜合報導
俄羅斯藝術家謝爾吉延科日前發表新作「深圳，二○二六」，描繪美國總統川普（左起）、俄國總統普亭和大陸國家主席習近平將在深圳舉行峰會。美聯社
俄羅斯藝術家謝爾吉延科日前發表新作「深圳，二○二六」，描繪美國總統川普（左起）、俄國總統普亭和大陸國家主席習近平將在深圳舉行峰會。美聯社

中國大陸昨正式宣布，本月十九日，大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。大陸外交部表示，這是美中俄元首歷史上首次面對面會晤，具開創性意義。金融時報指出，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發回響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

針對美中俄峰會，美國白宮十三日率先證實，三國領導人將於深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間舉行三方會談。俄羅斯克宮十四日也證實，三方已就十九日舉行會晤達成一致。大陸是最後宣布三國峰會的一方。

歷史性會晤 地點麒麟山莊

依白宮公布川普訪問亞洲行程，川普十七日抵達菲律賓馬尼拉，出席東協峰會等活動，十八日下午抵達深圳，十九日在深圳國際交流中心出席ＡＰＥＣ領導人全體會議；當天中午，川普將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤；下午於同一地點，川普將與習近平、普亭舉行三方峰會。川普在三方峰會結束後，即啟程返美。

陸稱對話合作 助全球穩定

大陸外交部發言人毛寧說，這是美中俄三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞「維護世界和平、促進大國關係戰略穩定」深入交換意見，具有開創性意義。毛寧稱，當前形勢下，三國肩負著合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任。美中俄「加強溝通、管控分歧、穩定關係」，符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢，推動對話合作。

美中俄峰會成為亞洲本周一連串重大外交活動最高潮。金融時報報導，有些人將這場峰會比擬為一九四五年美英蘇劃分戰後勢力的「雅爾達會議」重演。

報導指，北京最初對峰會持謹慎態度，因美俄領導人難以預測，會晤對習近平而言存在風險。但在與美俄進行數周談判後，北京最終決定推進會晤。熟悉峰會籌備工作的人士表示，三國決定不事先商定共同議程。這對東道主習近平來說是個不尋常舉動，他通常堅持與外國領導人進行精心安排的對話。

川習三會先進行 聚焦經貿

一名美國官員表示，川普將提出核武軍備管制與核擴散問題，希望開啟三大核武強權間的討論，並不預期能達成協議。俄國則毫不掩飾希望打造「雅爾達二點○」以反映俄國在歐洲的目標。但一名接近克宮人士表示，中方不願直接參與烏克蘭和平進程，意味三國領導人不太可能在深圳詳細討論此事。

北京清華大學教授達巍表示，中方將藉三方會談展現外交實力與習近平的政治家風範。他認為，習不太可能深入討論俄烏戰爭或軍備管制，較可能將重點放在全球穩定。

美中俄峰會前，習近平與川普十九日先在ＡＰＥＣ場邊進行雙邊會晤，將是兩人今年第三度會面。美國官員表示，這次會晤將著重貿易，以及川普與習近平二○二五年十月達成的貿易休兵協議執行情形。預料兩國元首不會討論輝達，也不會談及輝達前執行長黃仁勳婚外情對象、疑似與大陸情報單位有關的黃樂。

峰會 美中 普亭 習近平 APEC

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

川普訪亞洲 美中俄三方會談等5大外交看點

大陸宣布 中俄美三國元首會晤19日深圳舉行

三方各懷目標 美中俄元首對話難有共識

中美俄峰會將登場！學者：大國爭霸比大國共治更現實

相關新聞

Megaspeed案 新加坡允與美國續討論

美國晶片巨擘輝達陷風波，新加坡雲端運算公司Megaspeed位居醜聞核心，據報Megaspeed印尼子公司今年亦曾遭警方搜索，新加坡與美國已同意持續討論Megaspeed相關問題。

美祭新規 限制遠端存取算力

美國商務部十六日發布規定，要限制中國大陸藉由境外的資料中心，來存取美國的先進ＡＩ晶片，反映輝達疑似涉入中國間諜案後，美方加強審查半導體出口。

重掌輝達 川普不反對黃仁勳復職

黃仁勳十二日辭去輝達總裁、執行長及董事，川普十六日表示不反對黃仁勳回任。英國金融時報十五日引述幾位知情人士報導，黃仁勳在矽谷的盟友施壓輝達董事會讓他復職。對此，輝達和黃仁勳的發言人均尚未置評。

川普擬組「AI國家隊」 輝達仍入列

華爾街日報引述知情人士報導，川普政府計畫將輝達列入由廿多家企業組成的美國「ＡＩ國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、ＡＩ模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國大陸業者競爭。

督促改組 美財長：輝達須向外找新執行長

美國財長貝森特十五日接受福斯新聞頻道節目「周日早晨談未來」訪問時說，輝達董事會需從外部尋找新執行長；輝達董事會及外聘法律顧問也必須在未來十天內，答覆該公司是否遵守出口管制規定的企業文化相關問題。

「矽盛世」大突破！美與盟友簽AI協議 護供應鏈防堵陸

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會將在十八日登場之際，美國與日本、澳洲、以色列和英國等盟友同意簽署一份協議，列出支撐人工智慧（ＡＩ）關鍵技術與供應鏈的共同清單，為ＡＩ技術和供應鏈提供更多保護，以防堵正在ＡＩ領域急起直追的中國大陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。