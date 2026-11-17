史上首次…美中俄峰會19日登場 共同議程未先商定

中國大陸昨正式宣布，本月十九日，大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。大陸外交部表示，這是美中俄元首歷史上首次面對面會晤，具開創性意義。金融時報指出，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發回響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

針對美中俄峰會，美國白宮十三日率先證實，三國領導人將於深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間舉行三方會談。俄羅斯克宮十四日也證實，三方已就十九日舉行會晤達成一致。大陸是最後宣布三國峰會的一方。

歷史性會晤 地點麒麟山莊

依白宮公布川普訪問亞洲行程，川普十七日抵達菲律賓馬尼拉，出席東協峰會等活動，十八日下午抵達深圳，十九日在深圳國際交流中心出席ＡＰＥＣ領導人全體會議；當天中午，川普將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤；下午於同一地點，川普將與習近平、普亭舉行三方峰會。川普在三方峰會結束後，即啟程返美。

陸稱對話合作 助全球穩定

大陸外交部發言人毛寧說，這是美中俄三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞「維護世界和平、促進大國關係戰略穩定」深入交換意見，具有開創性意義。毛寧稱，當前形勢下，三國肩負著合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任。美中俄「加強溝通、管控分歧、穩定關係」，符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢，推動對話合作。

美中俄峰會成為亞洲本周一連串重大外交活動最高潮。金融時報報導，有些人將這場峰會比擬為一九四五年美英蘇劃分戰後勢力的「雅爾達會議」重演。

報導指，北京最初對峰會持謹慎態度，因美俄領導人難以預測，會晤對習近平而言存在風險。但在與美俄進行數周談判後，北京最終決定推進會晤。熟悉峰會籌備工作的人士表示，三國決定不事先商定共同議程。這對東道主習近平來說是個不尋常舉動，他通常堅持與外國領導人進行精心安排的對話。

川習三會先進行 聚焦經貿

一名美國官員表示，川普將提出核武軍備管制與核擴散問題，希望開啟三大核武強權間的討論，並不預期能達成協議。俄國則毫不掩飾希望打造「雅爾達二點○」以反映俄國在歐洲的目標。但一名接近克宮人士表示，中方不願直接參與烏克蘭和平進程，意味三國領導人不太可能在深圳詳細討論此事。

北京清華大學教授達巍表示，中方將藉三方會談展現外交實力與習近平的政治家風範。他認為，習不太可能深入討論俄烏戰爭或軍備管制，較可能將重點放在全球穩定。

美中俄峰會前，習近平與川普十九日先在ＡＰＥＣ場邊進行雙邊會晤，將是兩人今年第三度會面。美國官員表示，這次會晤將著重貿易，以及川普與習近平二○二五年十月達成的貿易休兵協議執行情形。預料兩國元首不會討論輝達，也不會談及輝達前執行長黃仁勳婚外情對象、疑似與大陸情報單位有關的黃樂。