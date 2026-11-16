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影／比亞迪、榮耀APEC秀肌肉 新能源車、AI智慧製造成焦點

經濟日報／ 特派記者余弦妙／深圳即時報導
從核心電池技術、車輛底盤整合，到充電系統，比亞迪藉由此次參訪向國際代表展示企業技術研發及製造能。記者余弦妙／攝影
從核心電池技術、車輛底盤整合，到充電系統，比亞迪藉由此次參訪向國際代表展示企業技術研發及製造能。記者余弦妙／攝影

2026年APEC深圳周登場，除18、19日舉行領袖代表會議外，此次也吸引全球115家世界500強企業參與，其中美國企業占外方參會企業近20%，居各外方經濟體之首。為讓與會代表深入了解深圳產業發展及科技創新成果，會方安排兩條官方參訪路線及多條推薦路線，共設置30多個特色參訪點，邀請各國代表走訪深圳創新企業、科技園區及城市地標，比亞迪榮耀等當地科技大廠也受邀展示最新技術成果。

企業參與方面，此次峰會代表涵蓋21個APEC經濟體，另有來自英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的知名企業參與，顯示深圳周除促進亞太經貿交流，也吸引其他區域國際企業關注。透過企業參訪及產業交流安排，讓國際代表近距離了解深圳在新能源車、智慧製造及人工智慧等領域的發展。

在企業參訪安排上，比亞迪展示從刀片電池、DM混合動力技術、CTB電池車身一體化，到兆瓦級快充等技術，呈現從電池、動力系統到整車製造的垂直整合能力。其中，比亞迪2025年推出的超級e平台採全域1,000伏特高壓架構，支援1,000千瓦充電功率，鎖定電動車快速補能需求，展現新能源車在高壓平台及充電技術上的發展方向。

除新能源車，比亞迪也透過電池與整車技術展示，呈現其在新能源產業鏈的布局。從核心電池技術、車輛底盤整合，到充電系統，比亞迪藉由此次參訪向國際代表展示企業技術研發及製造能力，也凸顯深圳在新能源車產業聚落中的重要地位。

榮耀則展示AI與智慧製造成果。榮耀坪山智慧製造產業園2021年啟動建置，僅花6個月便完成首台手機下線，2024年產線自動化率達85%，並取得中國大陸智慧製造能力成熟度四級認證，目前持續推進L5級智慧工廠建置。園區透過AI導入設備聯網、預測性維護及品質檢測等環節，運用數據分析協助生產管理，提升產線效率及產品品質。

榮耀也將AI應用延伸至製造現場，透過智慧化設備及自動化產線，讓生產流程從傳統製造逐步朝數位化、智慧化發展。從建廠到產線投產的時程，以及自動化程度的提升，也成為此次向國際代表展示智慧製造能力的重點。

從新能源車到AI智慧製造，深圳藉APEC國際交流平台，向各國企業展示科技產業發展成果及製造業轉型布局。隨著全球供應鏈重組、AI應用加速擴大，深圳也希望透過國際企業交流，強化與亞太及其他經濟體的產業連結，進一步提升在全球科技製造及投資市場中的能見度。

榮耀人形機器人「元氣仔」
榮耀人形機器人「元氣仔」

榮耀機器人「閃電」。記者余弦妙／攝影
榮耀機器人「閃電」。記者余弦妙／攝影

比亞迪 APEC 榮耀

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