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APEC深圳峰會週 禁鳴喇叭、計程車駕駛學英文

中央社／ 深圳16日電

2026年APEC領袖會議週在中國深圳舉行，深圳祭出多項管制措施，不允許無人機飛行，禁止汽車、機車鳴喇叭。為了迎接外國賓客，計程車駕駛由公司安排一起上英文課。

2026年亞太經濟合作（APEC）領袖會議週在13日開啟，將持續至19日。

為了迎接這場國際會議，深圳政府對於重點區域、重點道路祭出交通管制。為達疏導交通效果，深圳政府鼓勵企業讓員工錯峰上下班、居家辦公或帶薪休假；推出大眾交通運輸工具搭乘優惠、增加公車與地鐵班次，提供誘因減少私家車上路。

深圳政府要求，從1日起，除了例外狀況外，深圳全市全天禁止汽車、機車鳴喇叭，否則將處以罰款，這項措施為期5年。

劉姓計程車駕駛說，「鳴喇叭禁令」上路後，確實路上不大會聽見按喇叭聲音，因為會有罰款。

他還提到，為了因應大量外賓前來深圳，公司特地安排計程車駕駛一起去學英文，也在車上配置翻譯機，可以幫助駕駛與外國客人即時溝通，這幾天確實載到不少外國客人。

前往深圳峰會主會場深圳國際交流中心周邊參觀的民眾說，對於深圳政府主辦國際會議感到「非常高興」，因為自己成為「可以帶薪休假」的一員。

深圳政府對於空中交通也祭出管制措施，在11日至21日期間，未經批准的任何單位、個人不得升空飛行無人機。

APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）將於17至18日在深圳前海國際會議中心舉辦；APEC第33次經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting,AELM）將於18至19日在深圳國際交流中心召開，台灣領袖代表施振榮、中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）、日本首相高市早苗等均將與會。

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