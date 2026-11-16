報關成本降66% APEC推數位貿易合作25項成果聚焦AI、跨境電商

數位貿易成為亞太經貿合作新焦點。大陸商務部國際司長陳超指出，2026年APEC中國年經貿合作中，圍繞貿易數位化、人工智慧（AI）及跨境電商等領域，累計形成25項合作成果，約占全年經貿成果的一半。其中，亞太示範電子口岸網絡透過試點進出口貿易資料一次輸入、多方重複使用，已使整體報關成本降低66%，報關時間縮短近50%，盼進一步透過數位化提升跨境貿易效率。

陳超16日表示，數位經貿合作是今年APEC各經濟體高度關注的議題，相關成果主要涵蓋平台機制、實務合作及AI應用三大面向。

首先，在平台機制方面，中方正與各經濟體推動建立貿易數位化合作框架，希望形成符合亞太區域實際需求、具備落地可行性的合作倡議，並為APEC領袖會議提出具體經貿成果。此外，今年APEC數位貿易卓越中心也正式啟動，將聚焦能力建構、經驗交流及實務案例分享，協助各經濟體深化數位貿易合作，營造穩定且可預期的區域數位貿易環境。

其次，在實務合作方面，各方針對電子提單、資料標準及跨境電商等議題，持續推動交流與合作。其中，亞太示範電子口岸網絡已在成員機構間試行進出口貿易資料一次輸入、多方重複使用的模式，整體報關成本降低66%，報關時間縮短近50%，有助於減少重複申報程序及通關作業成本，提升區域貿易便利化程度。

此外，各方也參與APEC供應鏈互聯互通框架行動計畫第三期中期檢討，透過技術串接與規則協調，進一步降低數位貿易成本、提升交易效率。

第三，在AI應用方面，中方今年牽頭舉辦相關研討會，與各經濟體討論AI發展對數位貿易及相關規則帶來的影響。陳超表示，各方也提出應進一步提升AI相關經貿規則的協商及執行能力，並分享AI應用於貿易單證處理、物流及通關等環節的實務經驗，擴大AI在跨境貿易流程中的應用。