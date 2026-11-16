陸商務部：已與APEC各經濟體達成近50項務實承諾

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18日將在深圳登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼16日說，今年中方擔任APEC東道主，經貿領域已與各經濟體達成近50項務實承諾，其中亞太自貿區相關成果文件正加緊磋商，有望在領袖峰會期間達成共識。

大陸商務部國際司司長陳超則指，今年數智經貿累計達成25項成果，占APEC「中國年」經貿成果的「半壁江山」。

2026年APEC領導人會議周新聞中心16日傍晚舉辦第四場吹風會，介紹APEC經貿合作有關情況。李成鋼在會上說，今年APEC經貿合作主要圍繞推進區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四條主線推動。

李成鋼提到，中方5月22日至23日在江蘇蘇州舉辦APEC貿易部長會議，達成今年中國年的首份聯合聲明「蘇州聲明」；11月3日再透過視訊方式與各方舉行外交與貿易雙部長會議，盤點全年經貿成果。

在區域經濟一體化方面，李成鋼指，亞太自貿區是APEC各方的共同願景，今年各方透過政策對話、資訊分享及能力建設，提升參與高水準經貿安排的能力。中方並倡議制定亞太自貿區相關成果文件，為下一階段工作建立行動框架，目前各方正就文件內容磋商，有望在本次領袖會議期間達成。

大陸商務部國際司司長陳超進一步表示，2006年APEC領導人提出亞太自貿區願景，2014年中國主辦APEC期間，各經濟體達成「北京路線圖」，啟動相關工作。近年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等經貿安排持續發展，也使區域內規則協調與政策對接的需求提高。

陳超說，今年APEC主要推動兩方面工作，包括促進RCEP、CPTPP等區域經貿安排之間的對話與對接，以及透過APEC的孵化器作用，在貿易數位化、競爭政策、貿易與勞工、智慧財產權等新興領域推動規則協調。

在數位經貿方面，陳超表示，今年中方與APEC其他經濟體圍繞貿易數位化、人工智慧、跨境電商等累計達成25項合作成果，占APEC「中國年」經貿成果的「半壁江山」。平台建設方面，中方正推動形成貿易數位化合作框架，致力達成切合亞太實際、可落地的合作指引；APEC數位貿易卓越中心今年正式啟動，聚焦能力建設、經驗互鑒和實踐分享。

他並指出，亞太示範電子口岸網絡已在成員機構間試點進出口貿易資料一次錄入、多邊重複使用的模式，相關作業成本降低66%，通關時間縮短近50%。各方也針對人工智慧應用於貿易單證處理、物流及通關等環節進行交流。

李成鋼表示，今年APEC三大優先領域為開放、創新與合作，經貿合作成果將有助於區域經濟一體化、貿易投資自由化及便利化，也為中國與亞太夥伴深化經貿往來提供合作基礎。

此外，李成鋼指出，APEC區域貿易總額已從1989年的3.1兆美元，增加至2025年約26兆美元。根據今年APEC相關報告，亞太地區經濟總量占全球60.7%，2026年經濟成長率預計為3.4%，高於全球成長預期。

2026年APEC領導人會議周新聞中心16日傍晚舉辦第四場吹風會，介紹APEC經貿合作有關情況，大陸商務部發言人何亞東主持，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼和大陸商務部國際司司長陳超出席。記者謝守真／攝影

圖為大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。記者謝守真／攝影