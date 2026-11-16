亞太經貿規模達26兆美元 APEC今年推近50項合作成果

亞太經濟合作會議（APEC）相關活動本周在深圳登場，大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼指出，APEC成員經濟體近年經貿表現亮眼，區域貿易總額已從1989年的3.1兆美元，成長至2025年的約26兆美元。

根據2026年APEC相關報告，APEC地區經濟總量占全球60.7%，2026年經濟成長率預估為3.4%，高於全球平均水準。中方今年擔任APEC東道主，已與各經濟體協調達成近50項務實合作成果，持續推動區域經濟整合。

李成鋼16日舉行記者會表示，亞太地區經濟成長動能主要來自持續深化的區域經濟整合，以及自由開放的貿易與投資。區域內科技投資、數位貿易持續發展，加上市場需求維持穩定，為全球經濟成長提供重要支撐。

他指出，回顧今年經貿合作成果，中方與APEC經濟體圍繞區域經濟整合、支持世界貿易組織（WTO）運作、深化數位合作及發展綠色經濟等四大方向，推動近50項務實成果。其中，中方發起並主導推動貿易數位化合作框架，獲得各方支持，目前已進入最後階段磋商。

另外，亞太示範電子口岸網絡也持續擴大，繼去年納入深圳南方電子口岸及香港貿易通公司後，今年再新增泰國國家電信公司，目前成員已涵蓋13個經濟體、26個口岸或電子口岸，盼透過跨境資料互通，提升區域貿易便利化程度。

亞太自由貿易區（FTAAP）也是今年APEC經貿合作的重要議題。距離2014年中國年發表《APEC推動實現亞太自由貿易區北京路線圖》已12年，外界關注區域經濟整合進度。大陸商務部國際司長陳超表示，近年亞太經濟整合持續取得進展，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已啟動升級進程，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）也持續推動擴大成員及升級，同時，各類雙邊、區域及次區域經貿協定持續發展，逐步形成多元的亞太經貿規則網絡。

陳超指出，APEC今年針對亞太自貿區議程，主要推動兩項工作。首先是促進區域經貿協定之間的對話與接軌，分享RCEP、CPTPP等協定的最新進展，促進區域經貿安排更加開放及包容；其次是加強新興領域規則協調，包括貿易數位化、競爭政策、貿易與勞工及智慧財產權等議題，透過政策對話，提升開發中經濟體參與高水準經貿協定的能力。

他強調，目前中方正與APEC各經濟體就亞太自貿區相關成果文件進行磋商，並鼓勵各方透過探路者計畫等彈性、務實方式，推動先行先試，降低貿易與投資障礙，逐步完善亞太自貿區未來的建設路徑及合作機制。